Novi general ruske vojske Sergej Surovikin je navodno odgovoran za brutalne raketne napade na Kijev danas!

Izvor: Profimedia/TV Zvezda

Bivši komandant ratnog vazduhoplovostva Rusije i novopostavljeni zapovednik ruskih snaga u Specijalnoj operaciji u Ukrajini general Sergej Surovikin, očito je stupio na dužnost i pokrenuo masovni raketni napad na Kijev i još 20 ukrajinskih gradova i skoro pet oblasti na zapadu zemlje koje su ostale bez struje i interneta.

Napadi se nastavljaju žestoko, a prestonica Ukrajine doživila je dva talasa napada. U prvom su gađani centri odlučivanja, a zatim i infrastruktura. Veliki broj građana se zatekao na ulici usred raketnih napada. Ovo je inače za razliku od 24. februara, kada je počeo rat u Ukrajini mnogo drugačiji, masovniji napad i indrektno se udara na vladine zgrade. Treba dodati da je napad uslijedio posle eksplozije na Krimskom mostu, koju je Rusija označila za terorizam, a ruski predsjednik Vladimir Putin direktno optužio ukrajinsku obavještajnu službu da stoji iza tog napada.

Inače, napad je uslijedio kada je na dužnost stupio general Surovikin, koga potčinjeni zovu "general armagedon". Iako je tenkista, on navodno komanduje avijacijom i poznat je kao strog oficir, koji je zbrisao čak i Islamsku državu u Siriji 2017. godine. Surovikin će od sada biti jedni oficir koji će komandovati "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini, a to znači da više neće biti nadležna Moskva i da će više oficira istovremeno upravljati operacijom.

Inače, to da je Surovikin preuzeo dužnost, vidi se i po tome što je Rusija po prvi put izvela masovne udare krstarećim raketama H-101 širom Ukrajine. Nosači tih raketa su strateški bombarderi TU-95MS i TU-160. Vjeruje se da se lansiranje vrši iz pravca Kaspijskog mora, ali ne treba isključiti i da se koristi vazdušni prostor Bjelorusije ili južnih dijelova ruske teritorije.

Ko je general Sergej Surovikin?

Surovikin, bivši komandant ruskih operacija u Siriji, “je ozloglašeno korumpiran i brutalan general čak i po standardima ruske vojske“, izvještava šef moskovskog biroa, piše ”Jutarnji list“. Kako se navodi na sajtu ministarstva, Surovikin ima 55 godina i rođen je u Novosibirsku u Sibiru. Ima borbeno iskustvo u sukobima 1990-ih u Tadžikistanu i Čečeniji i Siriji, gdje je Moskva intervenisala 2015. godine na strani režima Bašara el Asada . Samo dve godine kasnije je postavljen je za šefa ruske Grupe snaga u Siriji, za šta je odlikovan Ordenom Heroja Rusije.

Prema pisanju medija, Surovikin je imao prilično živopisnu prošlost. Proveo je sedam mjeseci u pritvoru nakon puča i protesta protiv Mihaila Gorbačova 1991. godine, kada su tri demonstranta poginula dok je Surovikin prolazio kroz njih. Bio je na strani “tvrdolinijskih“ unutar Komunističke partije Sovjetskog Saveza (KPSS) koji su se protivili Gorbačovljevom reformskom programu. Zatim je 1995. godine osuđen za krađu i prodaju službenog pištolja, iako je optužba kasnije poništena. Uprkos tome, on je i jedan od najsposobnijih oficira svoje generacije. Godine 2012. dobio je zadatak da osnuje novu vojnu policiju (do tada u Rusiji nije postojala takva služba). Surovikin je do sada predvodio snage “Juga“ u Ukrajini, navodi se u julskom izveštaju Ministarstva odbrane. Odluka Moskve da preuzme vođstvo dolazi nakon navodnog niza poraza koje je pretrpila ruska vojska u Ukrajini.