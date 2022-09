Progovorila Ukrajinka koja je razvela Britanca, oca dvoje djece. Kaže da je očajna a uhapsili su je zbog nasilnog incidenta!

Ukrajinka Sofija Karkadim (22) koja je dospjela na naslovne strane novina širom svijeta konačno se oglasila. Ukrajinka, koja je razvela oca dvoje djece koji ju je primio u kuću nakon što je izbjegla, kaže da ga voli i da joj je srce slomljeno zbog raskida.

Sofija je pre četiri mjeseca izbjegla iz Ukrajine, i stigla u Veliku Britaniju. Primili su je Toni Garnet (30) i njegova žena, koji imaju dvoje djece, ali se Toni ubrzo zaljubio u nju i odlučio da ostavi porodicu. Bizarna ljubavna priča bila je glavna tema medija, a nedavno je otkriveno da se par fizički obračunavao i da se dogodio raskid. Sada je Sofija prvi put progovorila o tome!

"Izgubljena sam i srce mi je slomljeno, i dalje volim Tonija", počela je svoju ispovjest Sofija, koja je uhapšena ispred njegovog stana nakon što je pokušala da razvali vrata.

"Nikoga nemam u Britaniji, bez novca sam i nemam krov nad glavom. Niko mi ovdje nije prijatelj, a policija želi da me smjesti u neku užasnu prostoriju u Bredfordu", rekla je ona "Dejli mejlu".

Sofija navodi da ju je policija, koja je izašla na lice mjesta nakon nasilnog incidenta, upozorila da ne stupa u kontakt sa Tonijem. Već je dva puta privedena zbog nasilničkog ponašanja, ali tvrdi da ga nije napala.

"Nisam ga dodirnula, nikada ga nisam povredila. Bila sam uznemirena zbog nekog događaja sa njegovom ženom i djecom. Trebalo je da se vjenčamo, ali sada ne znam šta ću da radim. Sanjala sam o zajedničkom životu i ne shvatam šta se dogodilo. Ostavio me je preko poruke, sada sam na ulici i nije mu uopšte stalo da li sam živa, zdrava i bezbjedna. Pokazao je da mu nije stalo do majke njegove djece, niti do mene", rekla je ona.