Hju Hefner izgradio je izdavačku imperiju zahvaljujući prodaji magazina sa golim ženama. Njegov stil života bio je san mnogih muškaraca širom svijeta. Međutim, ispostavilo se da se iza sveg tog glamura i hedonizma kriju razne prljave igre.

Hju Hefner, osnivač i vlasnik legendarnog magazina za muškarce Plejboj, preminuo je 27. septembra prije pet godina u 91. godini. Iza sebe je ostavio imperiju na izdisaju, jer se njegov magazin i sve što je bilo vezano uz njega polako gušio dolaskom novih tehnologija i sveopšte dostupnosti svih oblika golotinje na internetu i to, uglavnom, za džabe. Tako je posao koji je pokrenuo davne 1953. godine postao deplasiran, pregažen vremenom i osuđen da polako tone u zaborav. Međutim, legenda je opstala. Priča o Hefneru, kojeg je CNN prozvao "kulturnom ikonom koja je zagovarala slobodniji pogled na se**ualnost i borila se protiv puritanskih elemenata svog vremena", nastavila je da živi, pogotovo kroz niz kontroverzi vezanih za njegov poslovni početak, ali i kasnije širenje carstva prodajom ženske golotinje.

Kupio golu Merilin za 500 dolara

Upućeni kažu da je prve velike pare i odličan start posla, Hefner uspio da obezbijedi na prevaru. Na naslovnoj strani prvog broja Plejboja 1953. godine pojavila se obnažena fotografija čuvene holivudske ljepotice i fatalne zavodnice Merilin Monro. Prema provjerenim podacima, ovaj broj magazina prodat je u tiražu između 50 i 65 hiljada, po cijeni od 50 centi po komadu, što je u to vrijeme bila poprilična zarada. Ispostaviće se da je Hefner u fotografije obnažene glumice uložio svega 500 dolara, jer ih je otkupio od fotografa koji je glumicu slikao obnaženu u vrijeme dok još nije bila poznata. Hefner je fotografije, za koje je Merilin dobila honorar od svega 50 dolara kada je pozirala, štampao bez njene saglasnosti. Tako je Merilin Monro postala prva ljepotica s duplerice Plejboja, a da to nije ni željela. U svakom slučaju, već od prvog broja, zahvaljujući ovim fotografijama, Plejboj je postao najtraženiji muški magazin u Sjedinjenim državama, a uskoro i u ostatku svijeta.

Zamalo uništio voditeljku popularnog kviza

Merilin Monro nije bila jedina slavna osoba koju je Hefner uspio da objavi golu na naslovnoj strani i dulerici, a koja za to nije dala svoj blagoslov. Novi skandal desio se 1987. godine kada se, potpuno neočekivano, obnaženo tijelo Vane Vajt, čuvene voditeljke jednog od najgledanijih američkih kvizova Točak sudbine, našlo na naslovnici Hefnerovog magazina. Hajde što je nacija bila šokirana, nego je šokirana bila i sama voditeljka, jer se nikad nije slikala za magazin, a pojavila se u njemu. Kako je došao do tih slika? Na isti način kao i u slučaju Merilin Monro. Mlada Vana, bez novca, tek na početku karijere, slikala se naga za jednu reklamu za donji veš. Naravno, Hefner je kupio te fotografije na koje je pravo imao fotograf i – bum – eto Vane na naslovnoj strani! Ona je kasnije ispričala da nije željela da bude na naslovnici Plejboja, niti bi ikad pristala da se slika naga za ovaj magazin. Dodala je i da je molila Hefnera da to ne radi, jer će joj ugroziti karijeru, ali on nije uslišio njene molbe. Na svu sreću, ova naslovnica nije joj ugrozila karijeru. Naprotiv, nastavila je da vodi čuveni kviz narednih 35 godina! Istu stvar uradio je i sa Madonom, jer je 1985. godine, kada je bila na vrhuncu popularnosti, objavio njene obnažene crno-bijele fotografije iz 1979. godine kada je pozirala kao umjetnički model.

Homera nije ništa pitao

Kao što je počeo, tako je nastavio i u poznim godinama – šokantno. Kad je prodaja magazina počela da tone, Hefner je izvukao keca iz rukava. Odlučio se na nezamislivu ideju, a to je da na naslovnu stranu Plejboja objavi lik iz crtanog filma. I to ne bilo kojeg! Uspio je da svuče Mardž Simpson, suprugu Homera Simpsona iz kultnog crtaća za sve generacije "Simpsonovi". Tako se 2009. godine pojavilo izdanje, koje se danas nalazi u vitrinama mnogih kolekcionara, sa obnaženom domaćicom iz Springfilda. Neki su smatrali da je riječ o totalnom promašaju, dok su drugi bili oduševljeni ovom idejom. U svakom slučaju, ova naslovnica nikog nije ostavila ravnodušnim. Mnogi su u šali konstatovali da Hefner sigurno nije pitao Homera da li je zadovoljan što mu se žena naga "slikala" za Plejboj.

Nudio je Holi 3 miliona dolara da ostane s njim

Hefner je, što je opšte poznato, imao običaj da u svojoj vili, tzv. Plejboj menšnu, živi sa po nekoliko zečica, koje je pažljivo birao. Jedna od njegovih miljenica bila je zgodna, plavokosa Holi Medison, koja je bila jedna od rijetkih koja je napustila njegovu luksuznu vilu i život u njoj. Medisonova je 2015. godine objavila memoare u kojima je objasnila razloge za napuštanje vile, opisala je život u njoj i prikazala Hefnera u svjetlu u kojem do tada nije bio predstavljen - kao impotentnog starkelju na viagri koji se kiti lijepim, mladim djevojkama i traži od njih perverzne usluge. U knjizi koja je postala bestseler, Medisonova je napisala i da je Hefner pokušao da je podmiti da bi ostala u vili tako što je, kao slučajno, ostavio na stolu svoj testament kojim joj je zavještao 3 miliona dolara. Ovaj, kako je rekla, patetični potez, Medison je kasnije prokomentarisala u emisiji kod Opre rekavši: "Gadio mi se. To je sve što je mogao da uradi – da baci neki novac pod moje noge kako bih ostala. Bila sam iznervirana njegovim potezom".

Inače, tzv. zečice su u zamjenu za život u njegovoj vili dobijale 1.000 dolara nedjeljno i sve plastične operacije koje su htjele. Međutim, ovaj nedjeljni iznos nije bio direktno deponovan na njihove bankovne račune. Jedna od njih, Izabel Sent Džejms, takođe je napisala knjigu o životu u Hefnerovoj vili - "Priče o zečicama: Iza zatvorenih vrata Plejboj vile", u kojoj je opisala i ponižavajući tretman prilikom isplate honorara.

Ponižavao nas je prilikom plaćanja

"Svakog petka ujutro morali smo da idemo u Hefovu sobu i da čekamo dok on pokupi sav pseći izmet sa tepiha. Tek tada bi zatražile naš dodatak: hiljadu dolara u kešu u novčanicama od po sto dolara iz sefa u jednom od njegovih ormara za knjige. Svi smo mrzjeli ovaj proces. Hef bi uvijek koristio priliku da iznese sve što mu nije drago u vezi sa nama. Većina pritužbi se odnosila na nedostatak harmonije među djevojkama - ili na naš nedostatak se**ualnog učešća na `žurkama` koje je priređivao u svojoj spavaćoj sobi. Ako bi, iz bilo kog razloga, bile van grada i propustile neku od službenih večeri 'izlaska' (kada je Hefner volio da paradira sa svojim djevojkama u noćnim klubovima) nije želio da nam da novac. Koristio ga je kao oružje", napisala je Sent Džejmsova.

Nameštao Kozbiju maloljetnice

Nakon što je slavni američki komičar Bil Kozbi obilježen kao predator, kojeg je nekoliko žena optužilo za nasilje i silovanje, na spisku Kozbijevih saučesnika našao se i Hju Hefner. Jedna od glumčevih žrtava tvrdila je da ju je ovaj silovao 2008. godine na žurci u Plejboj menšnu, te da je Hefner znao za Kozbijevu nastranost, ali nije učinio ništa da bi ga u tome spriječio. Ona je dodala da ju je Hefner čak upoznao s Kozbijem, na taj način mu omogućivši da je nastvuje. Što nije bilo prvi put. Kozbi je često gostovao u Hefnerovoj vili. Druga žena je tvrdila da ju je komičar silovao u vili 1974. kada je imala 15 godina.

Pećina za orgije puna bolesti

Glavna atrakcija za goste, posebno one slavne i muškog pola, bila je zloglasna pećina na Hefnerovom imanju, gdje su se stalno odvijale lude žurke i neprestane orgije, koje su pored alkohola i droge uključivale i mnoštvo obnaženih mladih ljepotica. Ali, pored toga što je bila puna ljepotica, ispostavilo se da je pećina puna i bolesti. I to ne polnih, kako bi neko pomislio. Nakon jedne lude žutrke 2011. godine, mnogi učesnici su se ozbiljno razboljeli. Prema Los Anđeles Tajmsu, zdravstvene vlasti su saopštile da je bakterija legionela pneumofila (poznata kao legionarska bolest) identifikovana u hidromasažnoj banji u jazbini za zečice. Prema istraživanju koje su objavili zdravstveni istražitelji, "123 osobe su se razboljele od groznice i najmanje još jednog simptoma, kao što su glavobolja, kašalj, otežano disanje ili bolovi. Ključni trag je bio da se 69 ljudi razboljelo istog dana, 5. februara. To je ukazivalo da je epidemiju vjerovatno izazvao samo jedan izvor“.

Objavio prvu gej priču 1955.

Zanimljivo je da Hefnera i dalje smatraju borcem za se**ualne slobode. Plejboj je još davne 1955. godine objavio naučno-fantastičnu priču Čarlsa Bijumonta "The Crooked Man" koja je smještena u imaginarni svijet u kojem je homoseksualnost normalna, a heteroseksualnost zabranjena, koju mnogi doživljavaju kao podršku pravima homoseksualaca.