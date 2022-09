U francuskoj luci Dankerk ordinira albanska mafija koja se bavi trgovinom ljudima. Njeni članovi svake nedelje zarađuju milione, a mnogi ne prežive putovanje koje im ovi organizuju.

Britanski novinari razotkrili su mrežu albanskih krijumčara ljudima, pozivajući tako vlasti da preduzmu odlučne korake u suzbijanju kriminalnih grupa koje zarađuju ogromne pare na ljudskoj bedi.

Oni su nabasali na albanskog gangstera pod nadimkom Zlatni Lav koji je vodi mrežu krijumčara ljudima u francuskoj luci Dankerk. Nesmotreni kriminalac je, sniman mobilnim telefonom, otkrio da nedeljno zarađuje i do milion funti šaljući ljude u nesigurnim gumenim čamcima u Englesku. Novinarima koji su se predstavili kao potencijalne mušterije rekao je da će ih za četiri i po hiljade funti prebaciti iz Francuske u Englesku, obećavajući im da će im engleske vlasti obezbediti hranu, ćebad i sve što je potrebno pre nego što ih smeste u hotel. A nakon toga, rekao im je, mogu da idu gde god žele.

Trpaju ljude u gumene čamce za ogromne pare

Par sati nakon razgovora s novinarima, Lava je uhapsila francuska policija, ali je već sutradan ujutru izašao iz pritvora i nastavio sa poslom kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, on je samo jedan od mnogih krijumčara ljudima kojih u severnoj Francuskoj ima mnogo. Deo je visoko organizovane krijumčarske bande koja ima i po 600 ljudi na listi čekanja za prevoz u malim gumenim čamcima. Ovo ilegalno tržište je jako unosno, tako da često izbijaju okršaji rivalskih bandi koje se bore za primat u ovom poslu. Bore se za pozicije na plažama odakle šalju čamce pretrpane ljudima u rizično putovanje. Prema podacima Dejli mejla, više od 32.000 migranata prešlo je Lamanš u malim čamcima do sada ove godine, što je više nego cele 2021.

Migranti se podavili, bilo je i beba

Najbrojniji u ovim ilegalnim prelascima su Albanci, koji čine 60 odsto putnika. Putovanja malim brodićima i čamcima su jako opasna i često smrtonosna. Brodić sa 27 migranata, među kojim je bilo i dece, potonuo je prošlog novembra kod Kalea i svi putnici su se podavili. Nova tragedija je za dlaku izbegnuta ovog meseca kada je na desetine migranata izvučeno iz mora kod Kenta nakon što je čamac potonuo. Kod Kalea je prošle nedelje opet došlo do nesreće. Prevrnuo se gumenjak sa 57, uglavnom albanskih, migranata među kojima je bilo sedamnaestoro dece i među njima dve bebe. Bio je im potreban hitan tretman zbog hipotermije nakon što ih je spasao francuski patrolni brod. Međutim, uprkos ovim opasnostima posao za krijumčare cveta.

Francuska luka živi od migranata

Dankerk je postao centar trgovine ljudima, piše Dejli mejl, a glavno okupljalište je Plas de la Gar kraj autobuske i železničke stanice, gde su obližnji hoteli puni migranata koji čekaju svoj red za ukrcavanje. Taksisti naplaćuju 30 evra da migrante odvezu do ilegalnog kampa na obodu grada, a vlasnici prodavnica, kafića i restorana sada rade i nedeljom kako bi pružili usluge migrantima i zaradili na neočekivanom prometu. Tu ordinira i pomenuti albanski krijumčar zvani Zlatni Lav, inače poreklom iz Valone. Novinari su od njegovih kolega saznali da po ceo dan ordinira oko pomenutog trga i skuplja migrante koji žele u Englesku. Baza mu je hotel Le Lion d`Or po kojem je i dobio nadimak. Lav se šepuri u Boss i Armani majicama i japankama, vrlo je ležeran, a putovanje za bračni par bez dece naplaćuje oko - 9 hiljada funti, objavio je Dejli mejl.

Lav je objasnio novinarima, ne sluteći da nisu migranti, da mu je glavni problem ako se neko udavi u moru, jer onda nema problema sa državom, već sa porodicom nesrećnika, što je za njega mnogo gore, jer mu to neće oprostiti.

"Ljudi na brodu zovu svoje rođake, a zatim telefoniraju policiji Velike Britanije da vas dočeka. Čim izađete sa broda, daće vam hranu, sve. Ako je ljudima hladno, daju im ćebad. Onda te odbace u kamp. Proći će dan-dva dok te ne registruju i vide da li si tražena osoba, a onda će te pustiti na slobodu i poslati u hotel. Posle toga možete ići gde želite. Mogli bi da te drže u logoru do pet dana ili dva sata. Juče je jedna porodica puštena na slobodu posle dva sata. Vi ste sa ženom i verujem da će vas brzo pustiti na slobodu", objasnio je Lav novinarima koji su mu pristupili kao mušterije.

Albanci masovno beže preko Francuske

Trgovac ljudima, koji koristi mobilni telefon registrovan u Španiji, često dolazi i odlazi iz Dankerka da bi izbegao otkrivanje. Gotovina za putovanje mora da se isplati njegovom saradniku u Londonu, ne predaje se njemu u Francuskoj, objasnio je on. Pošto su iz države koja je kandidat za EU, Albanci mogu slobodno da uđu u Francusku i borave 90 dana bez vize.

Drugi trgovci ljudima deluju iz migrantskog kampa nedaleko od Dankerka u kojem često dolazi do tuča i nasilja zbog neprestane borbe za moć nad kontrolom trgovinom ljudima. Migranti, koji ostvaruju kontakt putem oglasa na društvenim mrežama, moraju ostati u delu koji kontroliše "njihov" trgovac ljudima ili će doći do "problema".

