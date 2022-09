Oglasio se Britanac koji je bio u ruskom zarobljeništvu.

Ejden Aslin, Britanac koga su snage koje podržava Rusija zarobile u Ukrajini, kaže da je svakog jutra bio prisiljen da pjeva rusku himnu. On je ipak oslobođen u srijedu uveče nakon što je Saudijska Arabija posredovala u razmjeni između Rusije i Ukrajine. Po izlasku je rekao da su ga čuvari i vojnici u zatvoru "tretirali gore od psa" i da su ga držali u samici pet mjeseci. On je u ispovijesti za "The Sun" u nedelju rekao da je bio izboden premlaćen zbog svojih tetovaža, a da je nakon toga upitan da li želi "brzu ili lijepu smrt" Rekao je da su zatvorenici svakog jutra morali da pjevaju rusku himnu: "A da je ne otpijevate, dobili biste kaznu za to. Dobili biste batine", rekao je on.