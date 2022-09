Politički analitičar i specijalni dopisnik ukrajinskog lista Kyiv Post, Džejson Džej Smart, analizira trenutne stanje ruske vojske u ratu, koliko je Putin izgubio vojnika do sada, ali i da li bi mogao da se odluči na nuklerani rat.

Izvor: Profimedia

Novoproglašena mobilizacija je katastrofa za etničke, vjerske i druge manjine koje žive u Ruskoj Federaciji, a čiji su pripadnici većinom pozivani u redove ruske vojske i slati u Ukrajinu, dok Vladimir Putin skreće pažnju pravoslavnih Rusa sa katastrofe u invaziji, navodi politički analitičar i specijalni dopisnik ukrajinskog lista Kyiv Post, Džejson Džej Smart, za Al Džaziru.

Zbog svog opozicionog djelovanja u Rusiji, te rada u Ukrajini, Moldaviji, Kirgistanu, Kazahstanu i samoj Rusiji Smart je proglašen 2010. nepoželjnom osobom (persona non grata) doživotno u Rusiji, ali i dalje sarađuje sa ruskim opozicionarima bez obzira na to.

O proglašenju djelimične mobilizacije

"Putinova odluka da organizuje ovu mobilizaciju zasniva se na činjenici da je pretrpio značajne gubitke. Procijenjuje se kako je Rusija izgubila više od 50.000 vojnika. Primjera radi, za invazije Sovjetskog Saveza na Afganistan, koja je trajala devet godina, izgubljeno je ‘samo’ 15.000 sovjetskih života i to je značajno doprinijelo kolapsu i raspadu SSSR-a.

Ovo je samo ‘djelimična mobilizacija’ jer nisu ‘svi’ sposobni muškarci dobili pozive. U stvarnosti, Kremlj je saopštio kako će ‘samo’ 300.000 ljudi biti pozvano, međutim britanski Gardijan navodi kako je pravi plan da okupi oko milion ljudi".

Smart dalje navodi da u Kremlju vlada preveliki strah da priznaju svojim stanovnicima kolika je zaista potpuna katastrofa invazija na Ukrajinu. Nastaviće da sakrivaju gubitke vojnika, a posebno prikrivanje će praviti tako što će regrutovati stanovnike države koji etnički nisu Rusi i javno lagati koliko je Rusa poginulo", rekao je on i dodao da je Rusija od početka pozvala više vojnika iz redova etničkih i vjerskih manjina nego etničkih Rusa.

On vjeruje kako nije isto kada u ruskom ratu ginu muslimani ili pravoslavni Rusi.Smart navodi da će tekući rat sa Ukrajinom doprinijeti raspadu Rusije.

"Protesti u Dagestanu (području sa etničkom manjinom koja ima svoj jezik i islam kao religiju) već su bili jako ozbiljni i tamo se vidjelo žestoko protivljenje moskovskim planovima da šalju dagestanske sinove u pogibiju u ratu Kremlja. Novoregrutovani ruski vojnici su jako loše obučeni i nemaju oružja. Šokantno je kako je regularna ruska vojska do sada bila loše pripremljena. Zaista, to je bilo šokantno. Koliko su još slabije pripremljeni ovi regrutovani vojnici, naročito za zimu bez pravih uniformi i opreme, to će biti katastrofa za rusku vojsku", dodao je Smart tvrdeći da Putina nije briga za poginule vojnike.

Smart naposljetku smatra da ukoliko Putinu sve propadne, šef Kremlja bi zaista mogao da iskoristiti nuklearno oružje ili da izazove eksploziju u jednoj od nuklearnih elektrana u Ukrajini, a negiraće svoju umiješanost u to.

"Ako se odluči za nuklearno oružje, to će biti manje, taktičko nuklearno oružje. Putinov cilj će biti stvaranje straha kako Zapad ne bi dalje forsirao rat. Nadaće se da će trenutna ‘razgraničenja’ u ratu postati ‘granice’ između Rusije i Ukrajine. To je zabluda, ako se Putin zaista odluči za nuklearno oružje, nimalo ne sumnjam da će međunarodna zajednica napraviti zajednički jaki front protiv njega lično kako bi ga svrgnula sa mjesta predsednika Rusije", kaže Džejson Džej Smart.