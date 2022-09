Rusija će uskoro da zatvori svoje granice za sve ljude koji bi mogli biti mobilisani po ranije propisanim uslovima.

Ruske vlasti će zatvoriti granice za sve koji odgovaraju uslovima za mobilizaciju, rekao je za Meduzu izvor blizak Predsjedničkoj administraciji Ruske Federacije. Prema njegovim riječima, najverovatniji datum za uvođenje zabrane je 28. septembar.

Drugi izvor, takođe blizak administraciji predsjednika, kaže da će se to dogoditi "posle referenduma” koji se održavaju u samoproglašenim republikama Donjeck i Luganjsk i na okupiranim teritorijama Hersonske i Zaporoške oblasti Ukrajine. Završiće se 27. septembra uveče.

Sagovornik je primetio da će postojati privid "izlaznih viza“: da bi napustili Rusiju, muškarci bi morali da dobiju dozvolu od vojnog registra. Meduza je ranije pisala da će granice za muškarce biti otvorene do kraja "referenduma" 27. septembra.

Mobilizacija u Rusiji počela je 21. septembra. Po riječima ruskog predsjednika Vladimira Putina, regrutaciji podležu oni koji se nalaze u rezervnom sastavu i imaju odgovarajuće vojne specijalnosti i borbeno iskustvo. Na vladinom portalu "Ekplain.rf" se kaže da "prioritetno” podležu mobilizaciji redovi i narednici do 35 godina, niži oficiri – do 50 godina, viši oficiri – do 55 godina. Kako je Meduza pisala , vojnici i narednici su u rezervi stari do 50 godina, a generali do 70 godina.