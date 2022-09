Princeza Dajana bila je nezadovoljna svojim brakom sa princom Čarlsom, a svoju ispovijest o propasti njenog braka snimala na kasetama koje su kasnije dospjele u javnost s vrlo pikantnim detaljima.

Izvor: printscreen/youtube/ThamesTv

Princeza Dajana ostala je jedna od najvećih enigmi kraljevske porodice, a nakon njene nesrećne smrti još više misterija počelo je da se gomila oko njenog života u okrilju najmoćnije svjetske porodice. Dajana je, kako navode neki njeni hroničari, bila veoma nesrećna žena, koja je veoma mlada i neiskusna zakoračila u svijet koji je ljubiteljima tabloida i šarenih magazina djelovao bajkovito, a ustvari je, prema Dajaninim svjedočenjima, bio pravi košmar. Barem za nju. Tako je Dajana postala žena sa mnogo tajni, "narodna princeza" koja je sve vrijeme vodila bitku za svoj integritet, pokušavajući da se dokopa onoga što je sama nazivala "normalnim životom". A njen život je bio sve samo ne normalan.

Snimala je svoje ispovijesti na diktafonu

Mnogo toga je ostalo nepoznato vezano za Dajanu, a jedna od stvari jeste i podatak da je svakodnevno snimala svoje misli na diktafonu, nakupivši priličan broj kaseta sa svojim ispovijestima. Kada je postala sigurna da se njen brak sa Čarlsom, današnjim kraljem Britanije, raspada, počela je da dokumentuje svoju stranu priče, kao svojevrsnu verziju audio dnevnika. Te kasete je kasnije dala svom bliskom prijatelju doktoru Džejmsu Kolturstu, koji ih je proslijedio novinaru Endrjuu Mortonu kako bi njene riječi mogle da dođu do javnosti. Na bazi tih kaseta i Dajaninih ispovijesti, Morton je 1992. godine napisao knjigu "Dajana – istinita priča ispričana njenim riječima". Niko nije znao da je sama Dajana učestvovala u kreiranju ove knjige sve do smrti, kada je ta činjenica isplivala na površinu.

Izvor: Profimedia

Zanimljivo je i da je princ Čarls izlazio sa Dajaninom starijom sestrom Sarom, prije nego što je upoznao Dajanu. Zapravo, Sara ih je upoznala kada je Dajani bilo svega 16 godina. Kako priča kaže, Čarls se odmah zaljubio u Dajanu i više mu Sara uopšte nije bila zanimljiva. S druge strane, Sara se zadovoljila činjenicom da je posredovala u njihovoj vezi često nazivajući sebe Kupidonom. Međutim, to nije bila jedina Dajanina veza s kraljevskom porodicom u mladosti. Jedna od intrigantnijih činjenica je da je kraljica Elizabeta, kraljica majka, bila bliska prijateljica sa bakom princeze Dajane, Rut Fermoj. Dajanina baka je bila jedna od žena iz njene pratnje, a kasnije je bila kraljičina desna ruka i pomagala joj je u važnim društvenim angažmanima. Nakon Dajanine udaje za Čarlsa, njena baka je skrajnuta.

Čarls je bio jako čudan u krevetu

Priča kaže da su Čarls i Dajana bili rođaci, ali u njihovom odnosu ipak nije bilo ničeg incestuoznog. Bili su u daljim vezama, zapravo rođaci u šesnaestom kolenu preko kralja Henrija VII. Daleko intrigantnija od ove činjenice je priča o njihovom se**ualnom životu. Na svojim snimcima, princeza Dajana je detaljno raspravljala o svom bračnom životu, čak je nazvala dan vjenčanja "najgorim danom u svom životu". Takođe, ona je opširno pričala o nedostatku se**ualnog života u braku, rekavši da su ona i njen muž imali se*s, ali da je bio "jako čudan". U vrijeme kada je počela da pravi snimke, njihova intima je bila već sedam godina u slijepoj ulici. Ona je to ovako opisala: "Nije zahtjevao se*s sa mnom. To se dešavalo, otprilike, jednom u tri nedelje. Djelovalo mi je kao mu je to neki obrazac. On je viđao i svoju damu (Kamilu) jednom u tri nedelje prije nego što smo se vjenčali".

Izvor: Youtube/BBC/Printscreen

Jedno od najzabrinjavajućih otkrića sa audio kaseta princeze Dajane bilo je da se borila sa depresijom, pa čak i pokušala da sebi oduzme život. Rekla je u svojim snimcima: "Bila sam jako depresivna i pokušavala sam da posječem zglobove žiletom". Takođe je pričala da ima bulimiju i da je poremećaj u ishrani počeo nakon što joj je princ Čarls stavio ruku na struk i rekao: "Ovdje smo malo bucmasti, zar ne?".

Jela u kuhinji sa osobljem

Poznata je činjenica da se Dajana nije pridržavala protokola vezanih za kraljevsku porodicu i da ih je neprestano kršila. Najviše je nervirala kraljicu jer je često jela u kuhinji sa osobljem. Njen lični kuvar, Daren Mekgrejdi, ispričao je da je imala običaj da prosto uđe u kuhinju i počne da jede za pultom dok on sprema hranu, što je bilo nečuveno. Niko od članova kraljevske porodice nije nikada uradio ovako nešto. Čak bi ponekad i skuvala kafu za njih dvoje.