Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je pojašnjenje o tome šta djelimična mobilizacija podrazumijeva.

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je u srijedu ujutru djelimičnu vojnu mobilizaciju za nastavak "odbrane ruskog naroda od ukrajinskih neonacista i zapadnih zemalja". Ruski ministar vojni Sergej Šojgu je potom rekao da će biti mobilisano 300.000 rezervista, napominjući da je to samo jedan odsto vojnih rezervi Rusije.

Ova informacija dovela je do velikih komešanja kako u Rusiji, ali i u svijetu. Kako bi Rusima bilo jasnije ko sve podleže mobilizaciji Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je spisak i objašnjenje. Prema tome, mobilizaciji podležu članovi kopnene vojske, odnosno pešadije, do 35 godina, mlađi oficiri do 50 godina, viši oficiri do 55 godina.

Kako je pojasnio predstavnik glavnog organizaciono-mobilizacionog odjeljenja Generalštaba Oružanih snaga Vladimir Cimljanski, "u okviru djelimične mobilizacije, u skladu sa zakonom, neće biti pozvani: zaposleni u preduzećima odbrambene industrije; privremeno nesposobni iz zdravstvenih razloga; angažovani na stalnoj brizi o članu porodice ili invalidima I grupe; imaju četvoro ili više izdržavane dece mlađe od 16 godina; oni čije majke, pored njih, imaju četvoro i više djece mlađe od osam godina i vaspitavaju se bez muža". Prema Zakonu o mobilizacionoj obuci i mobilizaciji u Ruskoj Federaciji, članovi Savjeta Federacije i poslanici Državne Dume imaju pravo na odlaganje poziva na mobilizaciju.

"Građani koji su uklonjeni iz vojnog registra i penzionisani neće biti pozivani bez obzira na njihovu pripadnost agencijama za sprovođenje zakona. Mogu biti mobilisani i oni koji su na vojnoj evidenciji i nalaze se u inostranstvu. Istovremeno, mobilizacija neće uticati na Ruse koji stalno borave u inostranstvu i nisu registrovani u vojsci. Građani pozvani na vojnu službu mobilizacijom dobijaju isplate i sve socijalne garancije kao vojno osoblje koje služi vojnu službu po ugovoru. Konkretno, mobilisani imaju pravo na mjesečne naknade u skladu sa činom i položajem, kao i na dodatke i isplate osiguranja. Novac će biti prebačen na lični račun vojnika, sa kojeg će moći da ih u potpunosti ili djelimično prenese članovima porodice", rekao je Cimljanski.

Žene sa relevantnim vojnim specijalnostima, posebno lekarke, mogu biti pozvane, ali, prema rečima predstavnika Generalštaba, "potreba za takvim specijalistima je minimalna". Najpre će biti pozvani strelci, tankeri, artiljeri, vozači. "Prioritet imaju građani sa odgovarajućim vojnim specijalnostima. Mora se razumeti da je broj pozvanih građana određen redovnim potrebama završenih vojnih jedinica. Jedan od glavnih faktora je da građani pozvani iz rezervnog sastava imaju borbeno iskustvo. Prvog dana nakon objave delimične mobilizacije, oko 10 hiljada ljudi je samostalno stiglo u vojne komesarijate", objasnio je.