Bivše Plejboj zečice su otkrile čudnu naviku Hjua Hefnera tokom odnosa od koje nije odustajao.

Bivša Plejboj zečica Holi Medison i Bridžet Markvard (48) dve od tri glavne djevojke osnivača Plejboja Hjua Hefnera tokom ranih 2000-ih izjavile su da je Hefner stalno koristio ulje za bebe kao lubrikant, od kog bi djevojke dobijale infekciju.

"Hef bi koristio ulje za bebe kao mazivo. Ne preporučujem ovo. To je infekcija koja čeka da se desi. To je odvratno. Ne znam zašto je to volio", rekla je Medison.

"Došlo je do tačke u kojoj sam bila stalno iritirana ovim uljem za bebe jer smanjuje vaš pH, tako da ćete stalno imati gljivične infekcije“, nastavila je, a Markvard i dodala:

"Sjećam se da sam razgovarala sa ginekologom o tome i onda rekao Hefu: 'Moraš da prestaneš da koristiš ulje za bebe. Ne mogu da ga koristim“, pa čak i rekavši mu da se ginekolog složio sa mnom, a on bi se svađao sa mnom i rekao: 'Pa ljudi koriste bebi ulje na bebama'.

Medison mu je odgovorila: "'Da, na njihovoj koži. Ne interno. Ne bi trebalo da ga stavljate tamo'. Onda je došlo do tačke u kojoj bih odbila da je koristim, ali onda bi mi drugi ljudi rekli da je on u spavaćoj sobi stavio ulje na ruku, a onda na mene kada bih bila okrenuta leđima, ja sam ne znam da je to radio", objasnila je ona.

Naučna studija je podržala Medisonove tvrdnje o korišćenju ulja za bebe tokom odnosa što dovodi do veće vjerovatnoće gljivičnih infekcija. Druga studija je pokazala da ulje za bebe - i bilo koja druga ulja lako razgrađuju kondome za samo 60 sekundi.