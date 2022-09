Šef američke odbrambene obaveštajne agencije, general-potpukovnik Skot Berijer je pričao o situaciji u Ukrajini i o sledećim potezima Vladimira Putina.

Masovno bjekstvo ruskih snaga iz ukrajinske oblasti Harkov, koje je iznenadilo većinu zapadnog svijeta, pa čak i samu ukrajinsku vojsku, podstaklo je zapadne analitičare da pokrenu novu diskusiju o mogućem daljem razvoju rata u Ukrajini. Trenutni konsenzus je uglavnom da Vladimir Putin više ne može realno da očekuje da će ispuniti svoje ciljeve od početka invazije, da Ukrajina najvjerovatnije ima značajnu prednost na duži rok, ali i da ne treba očekivati da se rat završi u nekoliko mjeseci.

Šef američke odbrambene obaveštajne agencije, general-potpukovnik Skot Berijer, rekao je u petak da je rat dostigao tačku u kojoj će Putin morati da revidira svoje ciljeve za operaciju koja je u toku.

"Sada je prilično jasno da on neće moći da uradi ono što je prvobitno namjeravao da uradi“, rekao je najviši obaveštajni zvaničnik Pentagona na samitu o nacionalnoj bezbijednosti izvan Vašingtona.

"Rusi su planirali okupaciju, ne nužno invaziju, i to ih je unazadilo. Putin sada dolazi do tačke kada će morati da donese odluku. Ne znamo kakva će ta odluka biti. Ali to će odrediti koliko će ovaj sukob trajati", kaže Berije.

Ne potcijenjujte Ruse

Zamenik direktora CIA Dejvid Koen rekao je da bi bila greška potceniti Putinov apetit u ovom trenutku. "Mislim da ne treba da potcijenjujemo Putinovu posvećenost prvobitnoj ideji, da kontroliše Ukrajinu. Mislim da nismo vidjeli nijedan razlog da vjerujemo da je odustao od tog cilja", rekao je on.

Međutim, Koen je rekao da američke obaveštajne službe još ne vide nikakve dokaze da se planira upotreba oružja za masovno uništenje. Ako se Moskva odluči na neku vrstu odmazde protiv SAD, to će se vjerovatno svesti na nove pokušaje miješanja u američki politički sistem.