Profesor sa Instituta za međunarodne odnose je komentarisao situaciju u Ukrajini.

Izvor: Profimedia

Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose, u Novom danu na N1 Hrvatska je komentarisao kako napreduje ukrajinska kontraofanziva i kako bi se najnoviji ukrajinski vojni uspjesi mogli odraziti na ruskog lidera Vladimira Putina. "U Kijevu vlada oprezan optimizam zbog svih ovih dešavanja na prvoj liniji fronta. Iako su u kontraofanzivi u jednoj oblasti i to je uspjeh, sada je oko 6% Harkovske oblasti pod ruskom kontrolom, ali ima još mnogo toga da se oslobodi", kaže profesor.

Pokušaj prevare protivnika

On je istakao da Rusi nisu bili spremni na ovakav odgovor Ukrajinaca. "Ruska armija nije bila spremna na to da bi Ukrajina odjednom mogla da postigne tako koncentrisani potez oslobođenja. U Rusiji, u vojsci i među Rusima koji prate situaciju, vlada nerazumijevanje, panika u nekim grupama, ne znaju šta će biti dalje. To nikako ne ide u prilog Putinovom autoritetu", istakao je Kamenjecki.

Ističe da je to bila poznata vještina ratovanja – pokušaj prevare protivnika. On dodaje da su Rusi razmišljali o tome gdje bi Ukrajina mogla da udari. "Približno isto je bilo u Drugom svjetskom ratu sa savezničkim iskrcavanjem u Italiji ili u Normandiji u operaciji Dan D. Dakle, obmana na mjestu udara.Naše snage su u tom pogledu bile jače i prevarile su Ruse. Svi su govorili da će to biti na jugu, Rusi su počeli da prebacuju snage, a naši su udarili sa druge strane", rekao je Kamenjecki.

"Putin neće javno priznati greške"

Ipak, jug će biti sljedeći, smatra profesor. On je prokomentarisao i kako je ova uspješna ukrajinska kontraofanziva uticala na ruskog predsjednika Vladimira Putina i šta bi mogao da bude njegov sljedeći potez.

"Mislim da je Putin takva osoba koja, bar u javnosti, neće priznati svoje greške. Mislim da sada ima dve opcije da izvuče glavu. Prva opcija je popuštanje, neka verzija povlačenja ili smirivanja situacije, a druga opcija je pojačavanje udaraca, zaoštravanje situacije na terenu. Koliko znamo psihologiju Putina, on je pristalica ove druge situacije", objašnjava Kamenjecki.

On navodi da ruski lider ima problema sa oligarsima i tajkunima koji mu neće oprostiti gubitke. Ističe da ima problema i u vojsci jer ima ljudi koji su nezadovoljni Putinovim kadrovskim rješenjima. "Vremena su teška za Putina i to što se ne predaje pokazuje da nema dobru vezu sa realnošću."