Profesor doktor Božidar Forca, general - major u penziji, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gdje je analizirao u potpunosti trenutnu situaciju u Ukrajini i dao zastrašujuća predviđanja.

Početak nedelje obeležila je kontraofanziva ukrajinskih snaga. Odmah su počele da stižu vijesti da je taj napad ukrajinskih snaga prošao uspješno, da su ruski vojnici bili prinuđeni da se povlače i da je Ukrajina u samo dva dana povratila veliku teritoriju.

Šta se zapravo krije iza ovog filmskog obrta? Da li je u pitanju taktiziranje ili su Ukrajinci zaista uspjeli da nadmudre Ruse? Jer čak se i na ruskoj državnoj televiziji moglo čuti da je na prvim linijama specijalne operacije ovo bila najteža nedelja do sada. Navodi se da su ruske trupe morale da napuste gradove koje su prije toga oslobodile.

- Oba protivnika imaju za cilj pobjedu. Pri čemu Rusija igra tehnologijom protiv mase, dok ukrajinska strana igra masom protiv tehnologije. Ruska strana ide na minimizaciju gubitak, dok ukrajinska ide na maksimizaciju dobiti - rekao je Forca.

- Kada to prebacite na teren ruski rezultati su dali pozitivan efekat disemetrije, znači korišćenje izazitih prednosti u odnosu na protivnika. Ima i ona bolna tačka vazdušno kopnene bitke kada imate protivnika koji jeste motivisan da se bori, a to je osvojen teren. Ako gledamo teren Donbas je teritorija koju Rusija nesporno more da osvoji, sve ostalo je geopolitički aspekt idemilitarizacija. Rusija je tako i startovala, od Harkova do Odese Rusija je zauzela taj prostor i to morate da čuvate. Mada broj vojnika na broj kvadratnih kilometara je nedovoljan kada je ruska strana u pitanju - istakao je Forca.

- Druga strana koja je pomagana vojno, novčano i oružjem od strane kolektivnog zapada zna da ništa ne uspijeva kao uspijeh u životu. Kada se malo pomjerite u ratu, to je ogromno. Ukrajina je morala da pronađe jedan uspješan rezultat i ispala je zgodna prilika kod Harkova gdje je ta koncetracija bila manja i tu je izvršila udar. To jeste uspješan udar kako god to gledali. Ako gledate sveukupni rat to jeste uspeh taktičkog nivoa - dodao je Forca.

- Sada slijedi sastanak Šolca u Uzbekistanu, govori se o Tursko Indisko Rusko i Kineskom predlogu rješavanja bezbjednosti situacije. Ne prođu li mirovne inicijative kako treba. Moramo očekivati žestok udar Rusije. Čime? Ta minimizacija gubitaka na koju je Rusija išla pretvoriće se u jedno stradanje stanovništva i vojske koji se nalaze na prostoru koji Rusija planira da osvoji. Ja mislim na strategijsku bombardersku avijaciju koju Rusija nije upotrebila do sada, projektile i mornarice. Bojim se da će zapad gurati Ukrajinu, a ljudi će ginuti. Sledi žestoki udar Rusije - rekao je Forca.