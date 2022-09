Cijeli svijet zna za ovaj snimak na kome su Vladimir Putin i Oleg Deripaska od prije više od 10 godina. Ali šta se zaista ovdje desilo?

Izvor: YouTube/screenshot/Ахмед Гейаб

Odnos Vladimira Putina i ruskih oligarha tema je ne samo u Rusiji već i u cijelom svijetu, posebno u medijima, više od 20 godina. Jedna od prvih asocijacija na Putina i oligarhe je scena koja se odigrala 2009. godine između njega i Olega Deripaske. Za one koji ne znaju evo ukratko podsjećanje. Putin, u to vrijeme premijer vlade, dolazi u grad Pikaljevo Putin gdje su gladni radnici blokirali autoput u znak protesta zbog neisplaćenih plata.

"Učinili ste hiljade ljudi taocima svojih ambicija, vašeg nedostatka profesionalizma – ili možda jednostavno vaše trivijalne pohlepe“, rekao je Putin Deripaski i još dvojici biznismena koji posjeduju pomenutu fabriku.

Putin je potom vlasnicima fabrike dao dokument koji su morali da potpišu, a koji bi omogućio fabrici da nesmetano radi a radnicima da primaju plate. U slučaju da ne žele da potpišu, Putin im je zaprijetio eksproprijacijom njihove imovine.

"Da li je Oleg Vladimirovič (Deripaska) potpisao? Ne vidim vaš potpis. Dođite i potpišite“, rekao je Putin, bacivši olovku na sto.

Spuštene glave, nekada moćni oligarh je prišao premijerskom stolu, pročitao dokument o snabdijevanju fabrika sirovinama i dodao svoj potpis. A onda mu je na sve to Putin dodatno zatražio da mu vrati olovku. Ta scena je ostala mnogima urezana kao dokaz Putinove moći i superiornosti nad oligarsima. Ali da li je baš sve tako? Prof. ekonomije Ivan Pajović je u intervjuu za Balkan info podsjetio na ovu scenu govoreći upravo o oligarsima u Rusiji.

Putin traži da mu Deripaska vrati olovku. Izvor: Youtube/AhmedGejab

"Ruski ustav iz 1993. ja zovem zapravo američki ustav, jer su im ga Amerikanci pisali. Poslje su samo došli i bacili dokument pred Ruse. U tom ustavu stoji i zabrana ma kakve ideologije, a to podrazumijeva i hrišćansku. Hrišćanstvo nije samo vjera već je i ideologija. Druga stvar koju su im ograničili tim ustavom je sloboda Centralne banke. Nametnuli su im zapadnu doktrinu da je Centralna banka, kao emiter državnog novca nezavisna ustanova. Kod mene student na prvoj godini ekonomije može da shvati da to nije paradoks već glupost. To je kretenizam. Pitajte Kineze zašto njima centralna banka nije slobodna institucija nego državna. Kruna svega toga, treća stvar koju su im nametnuli je spisak od 100 ljudi koji su skoro svi, ako ne i svi, pripadnici jednog bliskoistočnog starozavetnog naroda koji su trebali, tačnije koji su morali, da privatizuju sve najveće fabrike i najbitnije resurse u Rusiji. I to je sve ispunjeno. Tako su nastali oligarsi", rekao je on.

Prema njegovim riječima oligarsi nisu "samonikle biljke".

"To nisu ljudi koji su na nekakvom tržištu bili genijalni pa su na osnovu svojih sposobnosti, poslovnih relacija došli do takvog bogatstva. Ne, nego političkim diktatom. Ti ljudi u jednom periodu se se ponašali poprilično bahato i to je jezivo iritiralo rusko društvo. Sve dok, valjda neko ko donekle upravlja političkim životom u Rusiji nije odlučio da to skloni od javnosti. I onda je dao ulogu Putinu da odigra onu predstavu sa - 'vrati mi olovku'. Ljudi ne znaju istinu. To je bio pučki teatar da se pokaže kako se on bogzna kako obračunao sa oligarhijom. A zapravo ništa nije urađeno osim što su oligarsi sklonjeni iza zavjese ali su im date i dalje odrešene ruke", rekao je Pajović.