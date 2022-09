Stručnjaci otkrivaju detalje oko dolaska kraljevske porodice koji su žurili da vide kraljicu Elizabetu na samrti.

Izvor: YouTube/screenshot/Sky News

Stariji članovi kraljevske porodice suočili su se sa misterioznim kašnjenjem od sat vremena dok su pokušavali da stignu da vide kraljicu na samrti. Njihov avion RAF je u središtu zagonetke jer je poletIo za Balmoral u četvrtak u 14:39 - ali je trebalo da krene u 13:30. Nije bilo jasno šta je izazvalo zastoj u poslednjem trenutku, ali prinčevi Vilijam i Endru, kao i princ Edvard i njegova supruga Sofi bili su na brodu.

Princ Hari nije bio u RAF Dasault Falkonu - a stručnjaci sugerišu da je to zbog straha od ustavne krize ako bi došlo do pada aviona. Vojvoda od Saseksa je morao sam da se dođe do Škotske, stigavši dva sata nakon što mu je baka umrla. Rečeno je da je princ Hari bio bijesan što nije stigao na vrijeme.

Ali kraljevski posmatrači kažu da pomoćnici nisu željeli da Hari i Vilijam putuju zajedno u slučaju da su oboje poginuli u nesreći. Ustavni stručnjak i kraljevski pisac Brajan Hoi rekao je: "Postoji jak ustavni razlog da Vilijam i Hari ne lete zajedno — a to je u vezi sa linijom sukcesije. Kraljevski pomoćnici moraju sve da uzmu u obzir, i to je vrlo vjerovatno bio faktor. Dok su se događaji desili veoma brzo, imali su godine da planiraju sve opcije. Brzina događaja zatekla je sve nespremne i mogla je uticati na planove putovanja - ali ipak ne bi bilo mudro da Vilijam i Hari lete zajedno. Ne mislim da ćemo ih ponovo vidjeti kako lete zajedno iz ustavnih razloga."

Strahovi vezani za zdravlje kraljice Elizabete su prvi put izraženi u srijedu kada su ljekari naredili kraljici da odloži svoj sastanak Tajnog savjeta - 24 sata nakon što je ustala da izvrši svoju poslednju dužnost da položi zakletvu u novu premijerku Liz Tras. U srijedu je na imanju došlo do onoga što insajderi opisuju kao "nalet aktivnosti“.

Kraljica se osjećala dobro i nadgledali su je ljekari koji su bili pri ruci tokom cijele noći. U međuvremenu, Dasault Falkon je uletio u RAF Nortolt sa Benbekule, malog ostrva na Spoljnim Hebridima, u 21.49. Nije bilo jasno zašto je avion bio tamo. Pripremljen je za slučaj da članovi porodice u Londonu ili Vindzoru moraju da krenu na sjever.

"Ovo je bio potez zdravog razuma i značio je da će biti u pripravnosti ako viši članovi kraljevske porodice moraju da se presele u kratkom roku.Princeza Ana je već bila u Balmoralu gdje je imala niz sastanaka. U četvrtak ujutro, Čarls je otkazao niz sastanaka u Damfris Hausu u Erširu, a zatim je uskočio u helikopter za Balmoral u 10.30", kažu stričnjaci.

Njegov tim je takođe tžurio da stigne 150 milja sjeverno. Sletio je oko 11.30 ubrzo nakon što je Kamila (75) otkazala posjetu bolnici za rak. Onda je sat kasnije, u 12.32 popodne, uz glasine koje su kružile, Bakingemska palata objavila svoju prvu izjavu dana.

U njoj je pisalo: "Nakon dalje procjene jutros, kraljičini ljekari su zabrinuti za zdravlje Njenog Veličanstva i preporučili su joj da ostane pod medicinskim nadzorom."

"Kraljica ostaje u Balmoralu.”

Izjava je izazvala mahnitu porodičnu žurbu da bude uz nju. Vilijamov portparol je oko 12.46 potvrdio da princ putuje u Balmoral. Viđen je kako napušta Vindzor automobilom oko 13.10. Njegova supruga Kejt ostala je u Adelaid Kotadžu da pokupi njihovu djecu, Džordža, Šarlot i Luisa od njihovog prvog dana u školi.

Princ Endru je viđen u svom Bentleiju u Vindzoru kako se vozi ka RAF Northoltu u 13.30. Portparol je kasnije potvrdio da je putovao da vidi svoju majku. Pet minuta kasnije palata je potvrdila da grof i grofica od Veseksa takođe putuju u Škotsku. Podaci o letovima pokazuju da je Dassault Falcon RAF mlaznjak G-ZABH koji je sletio prethodne večeri trebalo da poleti u 13.30 - ali je ostao na pisti.

U 13.50, Saseksi su objavili da će i Hari i supruga Megan otputovati da vide kraljicu. Mlaznjak RAF-a je konačno napustio Northolt u 14.39 sati i poslao novinarske ekipe na aerodrom u Aberdinu.

Kada je sletio u 15.55, samo su Vilijam, Endrju, Edvard i Sofi izašli niz stepenice - i grupa je odjurila na jednosatnu vožnju kroz Highlands do Balmorala. U 16.40 Saseksi su potvrdili da će samo Hari otputovati u Škotsku, a Megan je ostala.

Par sa sjedištem u SAD bio je u Frogmore Kotadžu nakon što su doputovali na niz dobrotvornih angažmana u Mančesteru, Njemačkoj i Londonu.