Vjaceslav Volodin, predsjednik ruske Državne dume je pozvao sve Ukrajinke da napuste svoju zemlju.

Predsjednik ruske Državne dume Vjaceslav Volodin je pozvao žene koje žive u Ukrajini da se presele da ne bi bile mobilisane. On je naglasio da su žene za Vašington i Brisel samo potrošni materijal.

"Sve dok Ukrajinke imaju priliku da napuste zemlju, trebalo bi da je iskoriste i da se presele u bilo koju drugu zemlju, inače će se sve završiti mobilizacijom i bićete poslati na klanje", naveo je Volodin na Telegramu.

Volodin je podsjetio da je Kijev odlučio da od 1. oktobra stavi žene, uključujući trudnice i one sa malom decom, u vojni registar, prenosi Tass.

"Vašington i Brisel zahtijevaju da Zelenski vodi rat do poslednjeg Ukrajinca. Za njih su žene samo potrošni materijal", ocijenio je Volodin. On je istakao da se, za to vrijeme, supruga ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nalazi u inostranstvu."Kao i supruge ukrajinskih oligarha. Na njih se naravno neće uticati ova novina",kaže Volodin.