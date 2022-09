Arheolozi su otkrili ostatke "ženskog vampira" na groblju iz 17. veka u Pienju u Poljskoj.

Izvor: Shutterstock/Xolodan

U jednom selu u Poljskoj pronađeni su ostaci žene prikovane za zemlju sa srpom preko grla i sa katancem na nožnom prstu. Tokom arheoloških radova na groblju iz 17. veka u selu Pienj, istraživači su takođe otkrili da ostaci skeleta imaju svilenu kapu na glavi, što ukazuje da je osoba imala visok društveni status. Srp je popularno oruđe za poljoprivredu i obično su ga koristili sujeverni Poljaci 1600-ih da pokušaju da obuzdaju preminulu osobu za koju se smatralo da je vampir kako ne bi mogli da se vrati iz mrtvih.

Vođa tima profesor Darijuš Polinski sa Univerziteta Nikola Kopernik u obližnjem gradu Torunju rekao je da je način na koji je ova osoba sahranjena jako neobičan. "Načini zaštite od povratka mrtvih uključuju odsecanje glave ili nogu, stavljanje pokojnika licem nadole, spaljivanje i razbijanje kamenom. Srp koji je bio preko grla nije bio ravno položen, već stavljen na vrat tako da ako 'pokojnik pokuša da ustane' najverovatnije bi mu glava bila odsečena glava ili povređena."

On je dodao da katanac na palcu leve noge kostura verovatno simbolizuje "nemogućnost povratka" u život. Ovi mitovi datiraju još iz 11. veka u Istočnoj Evropi. Ljudi su se plašili da će neki koji su bili zakopani probiti put nazad na površinu kao čudovišta koja sišu krv i da će terorisati žive. Nije neuobičajeno da se u Poljskoj pronađu mesta sahranjivanja gde je metalna šipka probijena kroz lobanju pokojnika.Ljudi su u to vreme verovali da je to jedan od načina da se osigura da osoba ostane mrtva.

U nekim delovima kontinenta, posebno među slovenskim narodima, verovanje u legende o vampirima postalo je toliko rašireno da je izazvalo masovnu histeriju, pa čak i dovelo do pogubljenja ljudi za koje se smatralo da su vampiri. Ljudi koji su izvršili samoubistvo, takođe bi često bili osumnjičeni za vampirizam, a njihova tela bi bila unakažena kako bi se sprečilo da ustanu iz mrtvih.

Pogledajte snimak:

Ženski vampir u Poljskoj Izvor: Youtube/ DRIPCURL007

(MONDO)