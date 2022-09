U Škotskoj je preminuo tinjdžer Leona Braun jer je želeo da prvi proba izazov koji je popularan na TikToku.

Izvor: Instagram/lauryn.keating/Screenshot

Majka škotskog tinejdžera Leona Brauna ga je pronašla mrtvog u svojoj spavaćoj sobi, ispričala je kako je učestvovao u opasnom "Izazovu onesvešćivanja". Lorin Kiting, 30, pronašla je telo svog 14-godišnjeg sina Leona Brauna kako u njihovoj kući u Kambernauldu 25. avgusta.

Kasnije je saznala da je pokušao isti zastrašujući izazov za koji se veruje da je 12-godišnji Arči Baterbi doživeo fatalnu povredu mozga koja je kasnije dovela do njegove smrti a koji je učestvovao u istom izazovu. Govoreći za Daili Rekord, Lorin je rekla: "Jedan od Leonovih prijatelja mi je rekao da je sa njima radio izazov na Fejstajmu nakon što ga je video na TikToku.

"Moj Leon je želeo da on bude taj koji će prvi probati. On i njegovi prijatelji su verovatno mislili da je to smešno i zabavno. Jedno od dece sa kojima je bio na Fejstajmu mi je rekao šta je uradio. Rekla je da misle da će se probuditi. Ali Leon se nije vratio. Pošlo je užasno naopako", naglasila je Lorin.

"Čula sam za ovaj izazov, zbog onoga što se dogodilo Arčiju Batersbiju. Ali jednostavno ne očekujete da će vaše dete to učiniti. Upozorite ih da ovi onlajn izazovi nisu vredni njihovog života. Oni nisu vredni 'lajkova'", rekla je majka.

Govoreći o popularnom mladiću Leonu, koji je bio učenik u Gospinoj srednjoj školi u gradu, Lorin je rekla: „Bio je najsrećniji, najduhovitiji dečak ikada.

"Bio je zabavan i voleo je da zasmejava ljude. Sve je uvek bila šala i za Leona. Bio je samo mali bezobrazni dečak. Ali mi je toliko značio", dodala je ona.

Tragedija Leonove smrti se dešava samo nekoliko nedelja nakon što je Arči Batersbi umro 6. avgusta. Njegova majka Holi Dens je takođe pronašla Arčija bez svesti u njegovom domu u Eseksu u aprilu ove godine.

Dečak je zadobio "katastrofalnu" povredu mozga i stavljen je na aparat za održavanje života. Preminuo je nakon što je njegova porodica izgubila dugogodišnju pravnu bitku da nastavi lečenje koje ga je održavalo u životu.

TikTok je za Rekord saopštio da je uveo mere da spreči korisnike da dele video zapise o trendu i da pretraživanje termina "Izazov onesvešćivanja" sada vodi korisnike u bezbednosni centar u aplikaciji. Korisnici takođe mogu da prijave sve video snimke koji sadrže grafički sadržaj. TikTok je takođe izbrisao video snimke izazova sa platforme.