Amerikanci koji su anketirani nakon napada na Kapitol 2021. godine vjeruju da će se u bliskoj budućnosti nasilje povećati u Sjedinjenim Američkim Državama.

Amerikanci anketirani nakon napada na Kapitol vjeruju da će se nasilje u zemlji još više povećati. Istraživanje "IouGov and the Ekonomista" otkriva da više od dvije petine ispitanih Amerikanaca vjeruje da bi moglo da dođe do građanskog rata u narednih deset godina u Sjedinjenim Američkim Državama. Među republikanskim glasačima takvo uvjerenje je čak još jače.