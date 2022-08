Ćerka (19) je zbog krivičnog zakona Irana bila primorana da ubije svoju majku jer je ona ubila svog muža, odnosno oca ćerke koja je morala da bude dželat jer iranski režim navodno primorava žrtve na krvnu osvetu!

Izvor: Profimedi/Youtube/FRANCE 24 English/printscreen

Prema iranskom shvatanju islamskog zakona, o kazni ubice odlučuju rođaci žrtava ubistva, a ne država, što je dovelo do toga da ćerka (19) mora da pogubi sopstvenu majku Marjam Karimi. Ćerka je u Iranu pogubila sopstvenu majku tako što je nogom sklonila stolicu dok je majka bila namestila omču oko vrata i popela se na stolicu, nakon što je osuđena na smrt zbog ubistva svog muža.

Muž Marjam Karimi je navodno godinama nju zlostavljao i odbijao je da se razvedu, prenosi britanski "Dejli miror". Marjamin otac Ebrahim pokušao je da ubedi svog zeta da njegovoj ćerki odobri razvod, ali bezuspešno, a zatim je, prema izveštajima, bio saučesnik u ubistvu.

Marjaminoj ćerki (19) je rečeno kako je njen otac umro samo nekoliko nedelja ranije pre nego što je trebalo da budu pogubljeni njena majka i njen deda. Marjam i njen otac su 22. februara 2021. godine prevezeni u kazneno-popravnu ustanovu, a samo nekoliko nedelja kasnije, ćerka je odvedena u centralni zatvor Rašt da izvrši ubistvo svoje majke tako što je sklonila stolicu na kojoj je stojala njena majka sa omčom oko vrata.

Otac Marjame i deda ćerke koja je morala da ubije svoju majku, Ebrahim, išao je da svedoči stravičnom trenutku ubistva njegove ćerke od strane njegove unuke. U junu iste godine je i on pogubljen u istom zatvoru.

Direktor kancelarije za ljudska prava u Iranu, Mahmud Amiri-Mogadam, govorio je o pravosudnom sistemu u Iranu i rekao je da on “pretvara” žrtve u krvnike. Istakao je da iranski krivični zakon promoviše i podstiče nasilje u društvu.

"Iranski krivični zakon ne samo da ima nehumane kazne, već i promoviše nasilje nad društvom. U slučajevima ubistva kada govore o ‘Kisasu‘, ili 'odmazdi u naturi', ono što oni zapravo rade je da odgovornost za pogubljenje prebacuju na pleća porodice žrtve ubistva. Dakle, od žrtve se pravi dželat. Stvari postaju još brutalnije kada imamo ubistva u porodici", naveo je direktor kancelarije za ljudska prava u Iranu.

Mahmud kaže da režim dovodi dete u “nemoguću situaciju” jer prilaze detetu kada napuni 18 godina pre nego što ga zamole da odluči o sudbini svog člana porodice. Rekao je da je dete stavljeno u nemoguću poziciju jer je njena majka ubila njenog oca, a onda ona mora da donese odluku o sudbini majke koja je počinila ubistvo. Dodao je i kako režim vrši psihološki pritisak na porodicu ukoliko žrtva zločina ne želi da počini odmazdu.

"Oni su dete doveli u nemoguću situaciju, da kažu 'tvoja majka ti je ubila oca', a ti ćeš odlučiti o njihovoj sudbini. Nateraju ih da se osećaju krivima ako ne traže odmazdu. To se radi pomoću psihološkog pritiska, to se radi na veoma suptilan način“, rekao je on.