Eksperti iz Kremlja kažu da bi Putinov neuspjeh u Ukrajini mogao da dovede do njegovog svrgavanja - ali je bar jedan od favorita za rusko rusko mjesto "mentalno nestabilniji i još više fašistički nastrojen".

Izvor: Profimedia

Postojale su široko rasprostranjene spekulacije da bi ruski lider Vladimir Putin mogao biti smijenjen - bilo zbog navodnog lošeg zdravlja ili ukoliko rat protiv Ukrajine prođe loše. Međutim, stručnjaci Kremlja vjeruju da bi Putinova zamena mogla da predstavlja još veću pretnju Zapadu sa brojnim potencijalnim naslednicima koji su "isto tako okrutni".

Danijel Hofman, bivši šef moskovske stanice CIA-e, rekao je da bi zavjera za svrgavanje Putina već mogla da bude u toku. A, ako dođe do puča u Kremlju, to se može dogoditi iz vedra nema: "Niko neće pitati: 'Hej Vladimire, hoćeš li da odeš?' Ne. To je je*eni čekić u glavu i on je mrtav. To je ono što će oni učiniti", rekao je Hofman.

Tri najvjerovatnije zamjene za Putina, kažu stručnjaci, su Sergej Glazjev - Putinov glavni ekonomski savetnik; Nikolaj Patrušev - sekretar Savjeta bezbednosti Rusije i Aleksandar Bortnikov - šef ruske protivšpijunažne agencije FSB.

Ali moglo bi biti nekoliko drugih koji čekaju u krilima, tvrdi Olga Lautman, viši saradnik u Centru za analizu evropske politike u Vašingtonu, kako je rekla za "The Sun" da "za svakog Putina, postoji 100 drugih koji čekaju i koji bi mogli biti isto toliko surovi".

Glazjev predstavlja veću prijetnju od Putina, smatra Lautman. Ona kaže da je on "ludak" koji je više puta predložio "sravnjivanje cijelog Zapada nuklearkama". Glazjev sanja da uništi NATO, kaže ona, i "mentalno je nestabilniji i još više fašistički nastrojen od Putina".

Mihail Svetov, Putinov protivnik koji sada živi u egzilu u Panami, upozorava da "kada Putin ode, dolaze pravi radikali". On dodaje da opasnost od građanskog rata unutar Rusije postoji koliko i od totalnog rata na Zapadu, a Ukrajina će se pokazati kao katalizator.