Bivši špijun KGB-a, Džek Barski, kaže da je loše to što Džo Bajden naziva Putina ratnim zločincem.

Izvor: YouTube/BuzzFeed Multiplayer/Financial Times/Screenshot

Ove nedelje, propagandista Kremlja upozorio je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao da upotrebi nuklearno oružje da zaštiti one koji govore ruski u baltičkim državama. Vladimir Solovjov je na ruskoj državnoj televiziji govorio o Litvaniji, Letoniji i Estoniji.

"U redu, poslaćemo naše trupe da brane stanovništvo koje govori ruski. Da li će zemlje NATO-a uskočiti?”, upitao je on.

Zatim je upitao da li su zapadne zemlje „spremne da izgore od udara naših projektila, a ako je potrebno i od našeg taktičkog nuklearnog oružja”.

Da li bi Putin bio u iskušenju da lansira nuklearno oružje bio je problem otkako je Rusija napala Ukrajinu. Bivši špijun KGB-a, Džek Barski, kaže za britanski Express da ne vjeruje da bi Putin to uradio jer zna da bi to rezultiralo njegovom sopstvenom "smrtnom kaznom".

Barski je takođe kritikovao zapadne lidere zbog načina na koji su postupali sa Putinom.

“Jedna stvar protiv koje sam od prvog dana a to je vrijeđanje njega i nazivanje pogrdnim imenima. To nema nikakvu svrhu osim da još više naljuti Putina. Izjave u kojima je Džo Bajden nazvao Putina ratnim zločincem su za unutrašnju potrošnju. Svaki put kada politika postane dominantna u odnosu na diplomatiju, donijećete loše odluke. Sumnjam da će Putin baciti nuklearnu bombu, jer zna da bi to bila njegova smrtna kazna”, rekao je Barski.

Barski je inače rođen u Njemačkoj, ali je kasnije radio za KGB kao špijun između 1973. i 1988. godine. KGB mu je prišao dok je bio na univerzitetu u Njemačkoj. Poslije je provodio vrijeme sa ruskim bezbijednosnim službama pokušavajući da se približi savjetnicima za bezbijednost Bijele kuće, prateći one koji su prebijegli sa sovjetske strane i tražeći regrute KGB-a. Barski je u jednom trenutku čak vodio dvostruki život – imao je jednu ženu i ćerku u SAD i ženu i sina u Njemačkoj.

Godine 1988. Sovjeti su vjerovali da je Barski propao i pokušali su da ga vrate u Moskvu, ali je on odbio da ode. FBI ga je na kraju snimio kako je priznao da je špijun. Uhapšen je, da bi kasnije počeo da daje kontraobaveštajne podatke za SAD. Danas u svojim govorima i intervjuima javno govori o svom vremenu u KGB-u.

Činilo se da je Putin pokušao da smiri tenzije ranije ovog mjeseca, rekavši da niko neće pobediti u nuklearnom ratu.

“Polazimo od činjenice da u nuklearnom ratu ne može biti pobjednika i da ga nikada ne treba pokrenuti i zalažemo se za jednaku i nedeljivu bezbijednost za sve članove svetske zajednice”, rekao je Putin.

Druga vrsta nuklearne katastrofe bi mogla da se dogodi u Ukrajini ako se nastave borbe oko nuklearne elektrane u Zaporožju. Rusija je zauzela fabriku još na početku invazije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao je za Skaj njuz da ruske snage treba da napuste fabriku i takođe ih upozorio da ne kradu struju.

“Ako demilitarizujete fabriku, kako mi predlažemo, problem će biti riješen”, rekao je Antonio Gutereš.