Muškarac sa Novog Zelanda koji je dobio džekpot od 12 miliona eura želi da mu se ovo nikada nije dogodilo...

Izvor: Facebook/Mark Lipsham

Mark Lipšam sa Novom Zelanda ostvario je milionski dobitak na lutriji od skoro 12 miliona eura postavši tako loto milioner. On tvrdi da su mu brojevi koje je naveo na dobitnom listiću došli u snu na njegov rođendan. Međutim, ističe da nije znao kako da se nosi sa takvim bogatstvom.

Ovaj muškarac (53) koji je bio vojno lice, dao je otkaz na poslu vozača kamiona dan nakon što je osvojio pozamašnu sumu. On pak ističe da mu je vremenom bilo "veoma teško" da se nosi sa novostečenom zaradom. Kaže da ta promjena za njega nije bila laka, i da je zbog tolike količine novca koju posjeduje postao zabrinut, da je osjećao stalan stres, frustraciju i depresiju. Ovo nije iznenađenje, pošto se veliki broj loto milionera susreće sa sličnim stvarima, koje neki nazivaju i prokletstvom.

"To mi je bilo veoma teško, i to me je dovelo do problema sa samim sobom jer nisam živio onako kako sam prije živio", rekao je on.

Uprkos ogromnom novcu koji je imao, Lipšam je nastavio da živi u svom skromnom domu i nije se bavio većim kupovinama, ali je posle dvije godine pristao na to da ga komšija upozna sa jednom ženom za koju sada tvrdi da je očigledno znala za novac koji je imao iako je on izbjegavao da o tome govori pred drugima.

Kim Helmbrajt mu se predstavila kao lajf kouč i tražila je Maru platu od 62.000 eura za posao koji je obuhvatao podučavanje o njegovom zdravlju, odnosima sa ljudima, pravnim poslovima i finansijama. Komšija je navodno prethodno rekao Lipšamu da je u pitanju "lajf kouč koji je veoma skup, i da zahtjeva da se plati onoliko koliko traži". Lipšam je to i uradio.

Međutim, nakon što je nekoliko mjeseci putovao sa svojim ćerkama i odlučio da novac uloži u imovinu, Mark kaže da je njegov skupi lajf kouč odbila da razgovara sa njim, i da je pobjegla sa skoro 1,7 miliona eura. Zahvaljujući usluzi koju je papreno plaćamo kod izvjesne Kim, on sada umjesto osam miliona eura ima "samo 6,3 miliona.

Lipšam se potom odlučio da krivično goni svoju takozvanu savetnicu i lajf kouča. "Na kraju, to zaista nije bilo od pomoći. Zapravo sam bio prevaren i ostao sam bez dosta novca", rekao je on, prenosi "Daily Star"