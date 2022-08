Ukoliko Rusija trijumfuje u Ukrajini, Putinova misija se tu neće zaustaviti, smatra bivša ministarka odbrane Gruzije, Tina Kidašeli.

Izvor: Profimedia

Bivša ministarka odbrane Gruzije, Tina Kidašeli upozorila je da se Putin "neće zaustaviti u Ukrajini“ ako tamo dobije rat.

Političarka iz Gruzije, rekla je da bi njena domovina vjerovatno bila sledeća meta ako bi Putinove snage trijumfovale u Ukrajini. U članku za Fondaciju Fridrih Nauman, liberalnu neprofitnu organizaciju, Kidašeli je rekla da se misija Rusije "neće zaustaviti“ u Ukrajini.

"Putin željan moći neće stati posle pobjede u Ukrajini. Gruzija i Moldavija su premale za njega i njegove ambicije. Oni sežu, kao što je jasno i iz ultimatuma koji je Putin uputio u decembru, sve do istočnoevropskih država članica NATO-a", navela je ona.

Pravila NATO-a navode da se napad na jednu državu članicu smatra činom rata na sve njene članice.

"Za Vladimira Putina, neuspjeh u ovom ratu je unaprijed određen. On će doživjeti poraz ili danas u Ukrajini, ako Zapad ponudi aktivniju i radikalniju pomoć, ili sjutra na teritoriji NATO-a. Gdje će i po koju cijenu doći do poraza, to je samo u rukama NATO-a i saveznika Ukrajine i Gruzije", rekla je KIšadeli.

Gruzija, takođe ima bliske kulturne veze sa Rusijom i bivša je sovjetska država. Neki strahuju da će Putin primijeniti istu logiku na zemlju koju je prvi put napao 2008.

Pošto su Putinove trupe, dok su već kontrolisale otcijepljene regione Abhazije i Južne Osetije, zadirale na gruzijsku teritoriju centimetar po centimetar. Invazija je trebalo da spriječi Gruziju da uđe u NATO, čija još uvijek nije članica, smatra političarka.

Prema njenim riječima, okupacija 20% gruzijske teritorije nije bila samo politički čin za priznavanje nezavisnosti Abhazije i Južne Osetije, već posledično ispunjenje dva veoma važna zadatka – oba obezbjeđuju stacioniranje ruske vojske nedaleko od granica NATO-a i ometanje ulaska Gruzije u NATO“.

Ukrajinska političarka Ina Sovsun rekla je da vjeruje da će rat trajati mnogo duže nego što se očekivalo.

"Ne očekuje se da će poraženi Putin napasti Gruziju. Ali ako odluči da to uradi, Gruzija ima realnije šanse da potisne Rusiju koja je poražena u Ukrajini“, napisala je ona.

Visoki zvaničnik Kremlja i bivši predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da je hakovan zbog nedavne objave na društvenim mrežama u kojoj je pisalo da će Rusija "ići u sledeću borbu za obnavljanje granica naše domovine“.

U tvrdnji o ponovnom ujedinjenju teritorije starog Sovjetskog Saveza invazijom na Gruziju i Kazahstan, Medvedev je rekao:

"Svi narodi koji su nekada živjeli u velikom i moćnom Sovjetskom Savezu ponovo će živjeti zajedno u prijateljstvu i međusobnom razumijevanju. Sada se ponavlja ista priča. Sjeverna i Južna Osetija, Abhazija i preostala teritorija Gruzije mogu se ujediniti samo kao jedinstvena država sa Rusijom", stoji u postu.