Uhapšena Rejčel Zion Klej je uspela da skine lisice, pronađe pušku u patrolnim kolima, otključa je i krene da puca na svedoke i policiju.

Žena iz SAD se suočava sa doživotnim zatvorom nakon što se oslobodila lisica na zadnjem delu policijskog automobila, pre nego što je pronašla i otključala pušku kojom je pucala na policajca i jednog očevidca.

Rejčel Zion Klej (36) je 12. avgusta uhapšena i stavljene su joj lisice nakon što je "puzala u dvorištu i zavijala“ u oblasti okruga Grejdi u Oklahomi, a policija je rekla da je to uradila zbog njene bezbednosti.

Ali, dok su policajci uzimali izjavu od civilnog svedoka Dejla Mozesa, Klej je uspela da se oslobodi lisica, pre nego što je posegnula za kasetom patrolnog vozila, gde je pronašla prekidač za aktiviranje pištolja i otključala policijski AR-15 puškom, a incident je snimljen kontrolnom kamerom iz unutrašnjosti vozila.

Zatim je ispalila oko 10 metaka, kada je pogodila zamenika kao i svedoka Mojsija, iako niko odnjih dvojice nije zadobio povrede opasne po život.

Nakon toga je sukob sa policijom trajao tri i po sata, kada se Klej zabarikadirala u automobilu i pucala na patrole, pre nego što se na kraju predala nakon dugih pregovora i dolaska oklopnog kamiona.

"Dok je bila na zadnjem sedištu patrolnog automobila, uspela je da oslobodi ruku iz lisica iako su lisice pravilno stavljene. Postoji nekoliko prekidača, jedan je prekidač pištolja za otključavanje brave pištolja i ona ga je pronašla, otključala i uspela je da uzme pušku AR-1", rekao je zamenik šerifa okruga Grejdi Geri Bodžes.

"Onda je uspela da smisli kako da u njega stavi metak, onda je ispalila otprilike 10 metaka na naše zamenike i jednog civila", dodao je on.

Nakon što se predala, privedena je, a takođe je bila pozitivna na metamfetamin i optužena je po tri tačke za pucnjavu, sa namerom da ubije, i zadržana je na kauciji od milion dolara.

U vozilu je pronađeno nekoliko beleški koje su otkrile da je Klej u tom trenutku bio u poremećenom stanju. Ona bi sada mogla da se suoči sa od dve godine do doživotnog zatvora.

"Na jednoj kaseti u kolima je zapravo pisalo 'puška'. Ona je to mogla da vidi. To će biti zamenjeno. Stavićemo prekidač na neko drugo mesto u vozilu da zaključamo pištolj. To je jedan od ovih slučaja... Neću da kažem jedan u milion, ali znate, to je jedan od onih situacija koji, znate, kada se jednom desi, onda se vratite i pokušate da budete sigurni da se to više nikada ne ponovi", rekao je Bodžes.