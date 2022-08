Kajl je napravio 48-oro dece, a još 11 treba da se rodi!

Donator sperme, koji je do sada napravio 48 dece, a još 10 ili 11 tek treba da se rodi, bori se da pronađe ljubav svog života - priznajući da većina žena gubi interesovanje kada sazna šta on radi i čime se bavi. Kajl Gordi, 31-godišnjak iz Los Anđelesa, voli da 'daje', pa svoju spermu nudi samohranim majkama, lezbejskim parovima, kao i muževima i ženama koji ne mogu da imaju svoju decu.

Svoje usluge, koje su besplatne, promoviše na društvenim mrežama i umesto da ode u banku sperme, svoju spermu daje direktno ženama. Objašnjava da neki ljudi ne žele da idu u banku sperme jer su tamošnji donatori anonimni, što znači da novopečeni roditelji neće znati ništa o osobi čije će gene nositi njihova deca, pa se obraćaju njemu. Do sada, u poslednjih osam godina, pomogao je desetinama žena da postanu majke, ali ga njegova velikodušnost košta ljubavnog života.

"Deset godina nisam imao devojku. Ženama uvek pre svega kažem šta radim, a one u tom trenutku postanu nezainteresovane. Kažu mi da razumeju da želim da pomognem ženama, ali da ne žele nekoga ko već ima decu sa drugim ženama. Nije im zabavno, ističe Kajl."

Sve je počelo pre osam godina, kada je jedan lezbejski par koji su poznavali izrazio želju da ima dete, ali su se brinuli da uzmu spermu iz banke jer ne bi znali istoriju oca. "Bilo ih je sramota što neće znati ništa o biološkom ocu, čak ni odakle je došao. Zato smo razgovarali, a ja sam im rekao, 'slušajte, rado ću donirati spermu, pa i da dete zna ko mu je otac ako želi'."

Zatim je ejakulirao u šolju i dao im je. Dve nedelje kasnije jedna od dve žene mu je rekla da je trudna i da nosi njegovo dete. Nakon što im je pomogao, rekao je da je sve više žena počelo da ga kontaktira preko interneta, i tako je on počeo. "Pomogao sam da se stvori mnogo porodica, zaista radim to što radim, radim to ozbiljno."

Kajl je prošao genetsko testiranje, STD testiranje kao i analizu sperme. Osim toga, ne pije alkohol i pokušava da jede organsku hranu kako bi se uverio da je njegova sperma u vrhunskom stanju. Kajl objašnjava da on ne naplaćuje ništa za svoje usluge i da ga ono što radi dovodi u opasnost – pošto je on tehnički zakonski otac deteta, majka bi mogla da traži od njega da plati alimentaciju u bilo kom trenutku.

"Uostalom, da su od mene sve to tražili, odmah bih bankrotirao. Sve je, zasnovano na poverenju." Tvrdi da je zbog svega dobio mnogo ružnih komentara i mejlova. "Ljudi mi govore da to ne radim i da ne treba da imam decu van braka, već da se oženim. Ali ja im kažem, slušajte, poštujem vaše razmišljanje, ali ovim ženama je potrebna pomoć."