Donošenje odluke departmana za bezbjednost Sekretarijata Ujedinjenih Nacija da se spriječi posjeta IAEA Zaporoškoj elektrani je neodgovorna, izjavila je Marija Zaharova.

Izvor: Profimedia

Odluka da se spriječi posjeta Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) Zaporoškoj elektrani je neodgovorna i u Sekretarijatu Ujedinjenih Nacija moraju da shvate da svijet hoda po ivici, izjavila je portparolka ministartsva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova u intervjuu Sputnjiku.

“Ujedinjene nacije su u ovom slučaju odigrale negativnu ulogu, ne što ona nije konstruktivna, po mom mišljenju, čak je i čudna i otvara više pitanja. Nažalost, to nije samo pitanje što ova inspekcija nije realizovana, već je ta odluka odjeljenja za bezbjednost Sekretarijata UN pokrenula čitav niz destruktivnih događaja. Inspekcija nije sprovedena. Zatim, režim u Kijevu je ocijenio ovaj stav svjetske organizacije kao apsolutno zeleno svijetlo za njegova djelovanja i počeo da granatira Zaporošku elektranu. To nisu samo nepromišljene akcije ili koje dovode do blokade, već su neodgovorne“, rekla je Zaharova.

Ona je navela da u Sekretarijatu Ujedinjenih Nacija moraju da shvate da svijet hoda po ivici.

“To nisu opasni eksperimenti koje sprovode naučnici zarad blaga cijelog svijeta, razvoja i pronalaženja alternativnih izvora energije. To su zločinačke i nezakonite akcije kijevskog režima, koje su destruktivne, a posledice neće biti ograničene na neki geografski okvir. Vrlo dobro se sjećamo šta znače nesreće u nuklearnoj elektrani. Cijena tih posledica je ogromna“, istakla je ona aludirajući na nuklearnu elektranu Černobil kako smatraju vojni analitičari.

Prema njenim riječima, veliko je pitanje kako u Sekretarijatu Ujedinjenih Nacija ne mogu do kraja da shvate i daju do znanja onim saradnicima, koji, očigledno pod uticajem drugih zemalja nemaju objektivan stav, već, nalazeći se pod uticajem odgovarajućih sila, ne mogu da donesu ispravnu odluku.

"Odluka koja je blokirala odlazak generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija u međunarodnu inspekciju Zaporoške nuklearne elektrane, je neodgovorna i povlači za sobom niz najopasnijih događaja", zaključila je Zaharova.

Da podsjetimo, stalni predstavnik Rusije pri IAEA, Mihail Uljanov, rekao je da Ukrajina mora hitno da zaustavi bombardovanje nuklearne elektrane Zaporožje. Uljanov je izrazio nadu da će IAEA ispuniti svoju misiju. On je napomenuo da misija mora da se pripremi kako treba, a takođe je neophodno i da prođe što brže.