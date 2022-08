Žena je izjavila da krivi sebe što nije provJerila detaljnije čovjeka kome je dala psa!

Izvor: Facebook/screenshot

Momak kome je žena, koja spasava pse lutalice sa ulica Kuala Lumpura u Maleziji, dala štene, bestidno je priznao da je ubio štene i pojeo ga. Spasitelj pasa "Mai Ccus" je na Fejsbuku ispričala šokantnu priču o odvratnom činu tog čovjeka. Mej je rekla pre oko dvije godine u Maleziji, tražila potencijalne usvojitelje za štene koje je spasla.

Pronašla je čovjeka koji drži štand sa sojom u Taman Conaughtu, u okrugu Čeras u Kuala Lumpuru, koji je obećao da će "voljeti štene". Ispostavilo se da je, kada je to rekao, mislio na nešto sasvim drugačije od onoga što je ona mislila. Kada se Mej vratila u to područje dvije godine kasnije, pitala je čovjeka kako je štene i bila je zapanjena kada joj je rečeno da je zaklao i pojeo štene.

Ogorčena žena je na Fejsbuku objavila snimak svoje rasprave sa prodavcem soje. Na snimku se može čuti kako govori na kantonskom, bijesno zahtijevajući objašnjenje. Dok je pitala da li je čovjek zaista ubio psa, on je mirno izjavio da jeste – pre nego što je dva puta promjenio svoju priču. U jednom trenutku je tvrdio da je njegov ujak ubio štene, a zatim je rekao da je za ubistvo odgovoran "neki tip iz Burme".

Kada je Mej, koja je do tada bila prilično emotivna, rekla da mu je dala životinju samo zato što je obećao da će se brinuti o njoj, on je bezdušno odgovorio da kada mu je dala psa da onda znači da je on njegov i da može da radi šta hoće sa njim. Mej je rekla da joj je čovjek kroz smjeh rekao da je pseće meso "posle dinstanja imalo dobar ukus" i da želi još pasa od nje.

Dalje je rekao da je njegova porodica iz Guangsija, u Kini, i da tamo stalno jedu pse. Čovjek je zaključio tako što je grubo rekao Mej da je zauzet vođenjem svoje tezge i da ona treba da ode.

Mej je sa žaljenjem rekla da sebe krivi što nije detaljnije provjerila čovjeka prije nego što mu je dala psa.