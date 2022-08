Dva najveća izvoznika nafte na svetu, Rusija i Saudijska Arabija, postigla su dogovor da u oktobru ove godine održe sednicu međuvladine komisije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji.

Izvor: Profimedia

Aleksandar Novak, potpredsednik Vlade Rusije, rekao je da su Rusija i Saudijska Arabija postigle dogovor da u oktobru održe sednicu međuvladine komisije o trgovinsko-ekonomskoj saradnji, prenosi "Sputnjik". Dva najveća izvoznika nafte na svetu na taj način direktno guraju "prst u oko" Sjedinjenim Američkim Državama koje u ovom trenutku pokušavaju na sve načine da smanje prihode Rusije od izvoza nafte usled rata u Ukrajini koji je počeo 24. februara 2022. godine.

“U okviru posete Rijadu (krajem jula) razgovarali smo o našoj bilateralnoj saradnji, kao i u formatu OPEK+. O konkretnim projektima u različitim sferama. To su, pre svega, zajednički projekti u energetici, transportu, komunalnom sektoru, razvoju obnovljivih izvora energije, nafti, gasu i hemiji”, saopštio je Novak.

On je naveo da je za sredinu oktobra planirana organizacija međuvladine komisije Rusije i Saudijske Arabije. Pored toga, ministar je istakao da se globalna potražnja za naftom oporavila do nivoa pre pandemije. On primećuje oporavak potražnje, uključujući i u Kini.U ovom trenutku, prema pisanju ruskog Sputnjika, Sjedinjene Američke Države pokušavaju da smanje prihode Rusije od prodaje nafte, i između ostalog, da odrede gornju granicu cene ruske nafte.



