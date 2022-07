Bitka kod Hersona može da odluči dalji tok rata u Ukrajini, rekao je Džek Votling iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi.

Predstojeća bitka kod Hersona u velikoj meri će odrediti budućnost ukrajinskog rata.

"Ono što Ukrajinci sada rade je da ruše mostove koji prelaze Dnjepar, čime ograničavaju logističku podršku, a time i dostupnost ruske artiljerije na zapadnoj obali. Što se tiče taktičkih akcija, vidimo male oportunističke pomake na više bokova kako bi gurnuli Ruse u sve čvršće džepove duž reke", objašnjava Džek Votling iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi.

Ova strategija bi mogla da funkcioniše. Ako Rusi ne budu u stanju da se pojačaju, to bi moglo dovesti do kolapsa vojne volje u Hersonu, piše Telegraf. Sve u svemu, mogu se identifikovati četiri mosta koji su ključ predstojeće borbe.

Prvi je Antonovski drumski most, koji je u ponedeljak stavljen van pogona. To je najveći i najvažniji od tri koje Rusi kontrolišu preko kilometarskog Dnjepra. To je ogromna konstrukcija koja se fizički ne može uništiti. Ali ono što se može učiniti je da se to učini izuzetno rizičnim za transport logistike, čak i ako je kozmetički popravljen.

Železnički most, koji se nalazi otprilike pet i po kilometara uzvodno, ostaje otvoren, ali je podjednako ranjiv na preciznu artiljeriju. Mnogo bezbedniji je treći prelaz u Novoj Hakovi, koji se nalazi oko 50 kilometara uzvodno od Zaporožja.

Put ovde prelazi preko brane koja akumulira vodu. Ukrajina ne može da rizikuje da je uništi iz straha da ne izazove poplavu koja bi mogla da odnese i sam Herson.

Mali deo koji Ukrajinci mogu (i imaju) da pogode je deo koji zaobilazi branu i lako se može popraviti. Ali da bi stigli do Hersona, kamioni koji ovde prelaze Dnjepar moraju da pređu i pritoku koja se zove Inhulet. Ukrajinci su prošle nedelje udarili na most koji prelazi tu reku, u mestu Darivka.

Neophodno je hitno iscrpeti rusku protivvazdušnu odbranu

Sledeći korak bi bio iscrpljivanje ruske protivvazdušne odbrane u toj oblasti kako bi se omogućilo delovanje ukrajinskih dronova i pešadije. Bez vazdušnog pokrivanja i nemogućnosti da pruže dalju logističku podršku, Rusi bi bili prinuđeni da se povuku ka obali reke – pred kopnenim napadima ukrajinske vojske.

Na kraju, Ukrajinci bi takođe mogli da preseku autoput između Hersona i Nove Hahove, podelivši ruski mostobran na dva dela i ostavivši garnizon u prestonici potpuno izolovan. Ruska komanda bi se tada suočila sa istim izborom kao i Ukrajinci u regionu Luganska: ostati i boriti se, ili narediti povlačenje dovoljno rano da izbegne potpunu katastrofu.

Ali cilj ukrajinske vojske je još predaleko. Dosadašnji napori Ukrajine uključivali su probne napade manjeg obima. Ostaje da se vidi da li imaju nadmoć u pešadiji i artiljeriji da pokrenu sveobuhvatnu konvencionalnu ofanzivu na utvrđene položaje.

Ako Rusi odluče da odbranu Hersona stave kao prioritet i budu u stanju da prebace pešadijska pojačanja preko reke u grad, to bi mogla biti krvava i skupa bitka. Konačno, sami Ukrajinci su u Marijupolju dokazali da dobro motivisana pešadija, čak i kada je brojčano nadjačana i okružena, može pretvoriti grad u smrtonosnu zamku.

Na kraju, Rusima bi odgovaralo da Ukrajince uvuku u višenedeljnu urbanu močvaru u Hersonu. U tom slučaju bi bilo bolje da se ukrajinske trupe, i vojno i politički, jednostavno povuku.

Rusi još imaju neke karte u rukavu

Tim za obaveštavanje sukoba, obaveštajna jedinica fokusirana isključivo na rusku vojsku, prati povećanje železničkih aktivnosti tokom protekle nedelje što ukazuje na masovno kretanje trupa iz ruskog Istočnog vojnog okruga preko Krima.

Podaci o saobraćaju se zaustavljaju na granici Krima, koji Rusija smatra svojom državnom granicom. Kada se uporede informacije iz drugih izvora, čini se da Rusi gomilaju trupe negde u južnoj Ukrajini, kaže Kiril Mihailov , istraživač CIT-a.

Dakle, ovo bi mogla biti pojačanja koja su Rusima toliko potrebna za Herson.

S druge strane, ovo bi takođe mogao biti kontraproduktivan potez – više trupa bi zahtevalo više zaliha preko mostova i na kraju više žrtava kada se mostobran neizbežno uruši.

„Rusima ne ide dobro u Hersonu i oko njega, zbog čega ima smisla preuzeti ofanzivnu inicijativu sada“, kaže Mihajlov.

Trenutno zatišje u borbi omogućava obema stranama da se pregrupišu. Dok Ukrajinci užurbano obučavaju nove brigade, uz obilnu pomoć Britanaca, Rusi grade Treći armijski korpus sastavljen od dobrovoljaca na poligonu kod Nižnjeg Novgoroda. Ovo poslednje bi verovatno moglo biti spremno do avgusta.

Ko prvi uvuče više ljudi u borbu imaće priliku da preuzme inicijativu. Ta trka bi mogla da nagovesti širu stratešku sliku.

Postavlja se pitanje – mogu li Ukrajinci da računaju na sveprisutnu vojnu podršku Vašingtona? Ukrajinska pobeda u Hersonu bila bi snažan udarac Rusiji, obezbeđujući južni bok Ukrajine od Dnjepra i pokazujući saveznicima Kijeva da je oslobođenje moguće – posebno zapadnim oružjem. Ali to sigurno neće završiti rat.

„Moramo da napravimo razliku između lokalne kontraofanzive koja istera Ruse iz Hersona i velikog, opšteg napada koji menja stratešku sliku“, kaže Džek Votling iz Kraljevskog instituta ujedinjenih službi.