Njemački kancelar suočio se sa opasnim optužbama.

Izvor: PinkTv/Screenshot

Lider njemačke stranke CDU, Fridrih Merc, optužio je vladu Olafa Šolca za ozbiljne propuste u isporuci oružja Ukrajini.

"Najave vojne podrške Ukrajini ne izdržavaju kritiku. Njemačka javnost i parlament su prevareni. A savezna vlada ne radi ono što je Bundestag odlučio - da snabdijeva teško naoružanje", rekao je Merc, piše na sajtu CDU.

On je takođe kritikovao da dogovorena razmjena tenka "Ringtausch" nije uspjela. "To je postao ćorsokak, drugim riječima, Poljska i druge zemlje isporučuju oružje Ukrajini, ali kompenzacione isporuke naoružanja Poljskoj i drugim istočnoevropskim zemljama dogovorene sa Njemačkom ne napreduju", kaže on.

Merc je stoga pozvao na javnu raspravu o tome "koliko je Vlada Njemačke i dalje pouzdana našoj zemlji". Merc je opisao činjenicu da FDP i Zeleni sada predlažu da se Ukrajini direktno snabdijevaju tenkovima kao svakodnevni "dokaz nepovjerenja kancelaru i njegovoj nespremnosti da vodi zemlju".

Merc je takođe pozvao saveznu vladu da odmah nabavi nove gorivne šipke za preostale tri nuklearne elektrane u Njemačkoj.

"Ne može se održati isti kapacitet samo sa starim gorivim šipkama. Moramo dozvoliti da nuklearna energija nastavi sa radom sve dok se ne eliminiše rizik od uskog grla u snabdijevanju energijom. Vrijeme za naručivanje novih gorivih šipki ističe. Ministar ekonomije Habek mora da djeluje sada kako bi izbjegao nestašicu struje zimi", kaže on.