Priča se da narko-bos živi na Kubi i da je lažirao sopstvenu smrt kako bi pobjegao iz kandži FBI-a i svog rivala El Čapa, iako su objavljene slike njegovog unakaženog tijela u kovčegu!

Izvor: Profimedia

Amado Kariljo Fuentes je bio najmoćniji trgovac kokainom u Meksiku kasnih 1990-ih sa ličnim bogatstvom od 25 milijardi eura. Međutim, nekoliko mjeseci nakon što ga je FBI označio kao svoju glavnu metu, on je odlučio da se podvrgne plastičnim operacijama kako bi promijenio lični opis. Tvrdi se da je "umro" dok je imao plastičnu operaciju, ali mnogi i dan danas ne vjeruju u to. Čak je 1997. objavljen i jeziv video za koji se tvrdi da je na njemu Fuentes u kovčegu, ali lice je bilo toliko oštećeno da nije moglo da se identifikuje. Na jezivim snimcima i slikama izgleda potpuno unakaženo. Lice i ruke su mu modre, fali mu pola nosa i usne, a oči su mu otvorene.

U to vrijeme, neki od onih koji su učestvovali u "lovu" na Fuentesa odbili su da vjeruju da je tijelo koje je zakopano pripadalo narko bosu. Teoretičari zavjere do danas nisu prestali da insistiraju na tome da je zapravo jedan od njegovih pristalica ubijen i da je njegov leš tada podvrgnut operaciji kako bi više ličio na Fuentesa, a da je narko bos zapravo negdje živ.

Njegov rođak Serhio Kariljo izazvao je te glasine nakon sahrane kada je rekao: "Amado je dobro. On je živ. Operisana je neka jadna nesrećna osoba da bi svi povjerovali da je to on, uključujući i vlasti."

U meksičkoj štampi je takođe bilo izvještaja da je Fuentes primijećen sa svojom ćerkom godinama nakon njegove "smrti". Međutim, čovjek za koga se vjeruje da je izvršio operaciju Fuentesu, poznati plastični hirurg, tada je pronađen mrtav i smatra se da je nastradao pod užasnim i uznemirujućim okolnostima. Tijelo plastičnog hirurga Džejmea Godoja Singa i njegova "dva pomoćnika" pronađena su nabijena u bačve za ulje napunjene cementom. Burad su pronađena duž glavnog autoputa koji prolazi između Meksiko Sitija i Akapulka.

Policija je saopštila da su tijela bila vezana lisicama i da su imali poveze na očima. Bili su zadavljeni i imali su rupe od metka u vratu. Žrtvama su izvađeni nokti, a grudi i ruke su im bile prekrivene opekotinama – što su očigledni znaci mučenja, pa se zato misli da je ipak Fuedo bio taj koji je umro na operacionom stolu, a da su njegovi ljudi iz bijesa ubili hirurga zbog fatalne greške. Kariljo je bio poznat kao "Gospodar neba" jer je prevozio pošiljke kokaina flotom Boinga 747 od Kolumbije do granice između SAD i Meksika.

Amado Fuentes Izvor: Youtube/ WorthTheHype

Dok je gradio svoje carstvo, pregovarao je sa kolumbijskim kartelima da preuzme sve veći udio u distribuciji droge u Sjedinjenim Državama. Narko-bos se takođe istakao u korumpiranju meksičkih političara i službenika za sprovođenje zakona kako bi garantovao nekažnjivost za svoje postupke. Najviši meksički zvaničnik za borbu protiv droge - vodeći vojni zvaničnik - čak je bio u zatvoru jer je navodno bio na Fuentesovoj redovnoj platnoj listi.

Njegova vila nalik na tvrđavu vredna 20 miliona eura na temu Bliskog istoka zvala se "Palata hiljadu i jedne noći". Fuentes je bio šef kartela Huarez, koji je ovu titulu stekao nakon što je ubio bivšeg šefa i prijatelja Rafaela Aguilara Gvaharda. Nedugo prije sopstvene "smrti" jedva je izbjegao napad vojnih trupa na svadbenoj zabavi njegove sestre u državi Sinaloa. Racija koju je podržao FBI i činjenica da ga je lovio Hoakin 'El Čapo' Guzman navodno su razlog zašto je pobjegao.

U mjesecima prije smrti, tada 41-godišnjak je posjetio Kubu gdje je investirao u uspostavljanje novog doma. Većina vjeruje da tamo sada živi luksuznim životom sa djevojkom koja je nestala nekoliko dana nakon njegove sahrane. Smatra se da je tajno prokrijumčario milijarde na ostrvo u mjesecima koji su prethodili njegovoj navodnoj smrti. Drugi izvještaji tvrde da on živi u Čileu i da je radio sa FBI-em na rušenju meksičkih kartela.

Izvor: Profimedia

Navodno nema DNK ili forenzičkih dokaza koji bi povezali tijelo u kovčegu sa Fuentesom i postoji vrlo malo papira o njegovoj smrti. Međutim, Uprava Sjedinjenih Država za borbu protiv droge jasno vjeruje da je kralj kokaina umro na operacionom stolu.

"Glasine da je on živ imaju kredibilitet koliko i to da je pokojni Elvis Prisli živ", rekli su. Priča se da je još jedan narkobos navodno ubijen 2010. godine, Ignasio "Načo" Koronel, takođe živ i zdrav. Koronel je bio jedan od četiri lidera moćne federacije Sinaloa na čijem je čelu bio ozloglašeni milijarder El Čapo. Poznat kao "Kralj kristala" zbog svoje dominacije u trgovini kristalima, Koronel je vodio operacije kartela u većem dijelu zapadnog Meksika iz svoje baze u Gvadalahari.

U svojoj knjizi Narcoland iz 2013. godine, istraživačka novinarka Anabel Hernandez izvijestila je da se otisci prstiju pokojnika poklapaju sa otiscima nekog Dagoberta Rodrigeza, čovjeka koji je jednom uhapšen zajedno sa Koronelom 1993. Štaviše, Hernandez je otkrio da su mu ljekari procijenili starost između 40 i 45 godina, ali je Koronel u to vrijeme imao 56 godina. Nije obavljen DNK test, a neki od onih koji su vidjeli leš navodno su rekli da "ima vrlo malo ili nimalo sličnosti" sa nedavnom fotografijom Koronela.