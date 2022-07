Rusija je najavila da se povlači iz projekta Međunarodne svemirske stanice i obećava da će izgraditi sopstvenu!

Vladimir Putin je povukao Rusiju iz projekta Međunarodne svemirske stanice (ISS) i umesto toga će zemlja izgraditi sopstvenu. Kremlj će se povući nakon 2024. kada budu ispunjene sve svoje obaveze prema partnerima. Ovo je saopšteno u utorak na sastanku sa ruskim predsednikom Putinom i generalnim direktorom Roskosmosa Jurijem Borisovim.

Do 2024. godine, Ruska Federacija će početi da formira svoju novu svemirsku agenciju, rusku orbitalnu stanicu. "Industrija je u teškoj situaciji i ja vidim da moj glavni zadatak, zajedno sa kolegama, nije da spustim, već da podignem letvicu i, pre svega, ruskoj ekonomiji obezbedim neophodne kosmičke usluge", rekao je Borisov.

Saradnja na ISS je prekinuta u Rusiji još u aprilu, kao odgovor na sankcije uvedene toj zemlji nakon njene invazije na Ukrajinu. Dmitrij Rogozin, šef svemirske agencije Roskosmos, rekao je da je to neprihvatljivo i da je dao ostavku na saradnju sa američkim partnerima NASA-om i Evropskom svemirskom agencijom. On je rekao da će sankcije ubiti rusku ekonomiju, "gurnuti ljude u očaj i glad i baciti zemlju na kolena". On je rekao da će razmotriti ponovnu saradnju sa partnerima ako sankcije budu ukinute.

U saopštenju ranije u julu, NASA je saopštila da "grdi" Rusiju zbog političkih aktivnosti na svemirskoj stanici u vezi sa njenim tekućim ratom u Ukrajini. Izgleda da je ova izjava odgovor na fotografije koje je objavio Roskosmos na kojima su trojica ruskih kosmonauta na stanici koji drže zastave povezane sa takozvanom Luganskom Narodnom Republikom i Donjeckom Narodnom Republikom.

Rekli su da je zauzimanje regiona "dan oslobođenja koji se slavi i na Zemlji i u svemiru". Ova dva regiona su regioni istočne Ukrajine, koje su zapadne nacije priznale kao deo Ukrajine, ali su ih okupirale ruske snage. Uz Siriju, Rusija tvrdi da je to njihova zemlja.