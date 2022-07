S obzirom na priče koje kruže po medijima da zdravstveno stanje predsjednika Rusije Vladimira Putina nije u najboljem stanju, spekuliše se ko bi mogao biti nov nasljednik prijestola u Moskvi.

Izvor: YouTube/Screenshot/The Newsroom Explains

S obzirom da strani mediji spekulišu o njegovom zdravlju, mnogi se pitaju da li postoji raspoloživi naslednik ruskog predsednika Vladimira Putina. Priča se da je Dmitrij Kovaljov jedan od potencijalnih naslednika, a teorije o njemu su se pojavile nakon što je viđen kako razgovara sa Putinom tokom pobedničke parade 9. maja.

Kovaljov (36) navodno dijeli Putinovu ljubav prema hokeju na ledu i zaposlen je na važnom položaju u Kremlju. Telegram kanal Baza je objavio: "On je zadužen za jedno od odjeljenja Predsedničke administracije“, prenosi britanski "Daily Mirror".

"Na stranici Kovaljeva ima mnogo hokejaških fotografija. Moguće je da je Putina upoznao zbog zajedničke ljubavi prema sportu. Mnogi ljudi su prijavljeni kao Putinovi nasljednici. Evo slika još jednog takvog kandidata", navode strani mediji.

Autor knjige "Moskovska pravila" Kir Džajls rekao je za "Ekspre"s da bi nasljednik mogao biti gori za Zapad.

"Oni bi učinili da odnos Rusije sa Zapadom, i sa sopstvenim narodom, bude još gori nego što je Putin radio poslednjih nekoliko godina svoje vladavine", rekao je Džajls.

Drugi potencijaln nasljednik je Nikolaj Patrušev (70), predsjednik Putinovog savjeta za bezbjednost. Izvještaji su ukazivali na to da će eventualna Putinova smrt dovesti do "vakuuma moći" zbog toga što je ruski predsjednik uspješno zbrisao opozicione lidere.

Putin je ranije rekao da je razmišljao o svom nasljedniku i podizanju nove generacije nasljednika na diktatorskom tronu. On je 2021. godine za "NBC" rekao: "Znate, povezao sam cio svoj život, celu svoju sudbinu, sa sudbinom svoje zemlje do te mjere da ne postoji značajniji cilj u mom životu od jačanja Rusije".

Naveo je Putin kakvu osobu traži za svog nasljednika.

"Ako neko drugi, i ako vidim tu osobu, čak i ako je ta osoba kritična prema nekim oblastima onoga što sam radio, ako vidim da je to pojedinac koji ima konstruktivne stavove, da je on ili ona posvećena ovome i spreman je da žrtvuje cio svoj život ovoj zemlji... Učiniću sve da takvi ljudi dobiju podršku“, rekao je on.