Turski predsjednik se oglasio povodom svog kolege iz Rusije.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan kritikovao je u ponedeljak svoje zapadne kolege zbog pogrešnog stava prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, i dao kao dobar primjer to što on uspijeva da sarađuje sa Moskvom na pitanjima koja se kreću od sirijskog mirovnog procesa do prošlonedeljnog sporazuma o izvozu ukrajinskog žita preko Crnomorske luke.