Govoreći za NBC, direktor Centralne obaveštajne agencije rekao je da je samo pitanje vremena kada će Kina napasti Tajvan!

Izvor: Profimedia

Direktor Centralne obaveštajne agencije Vilijam Berns rekao je u sredu da će borbe Rusije u Ukrajini verovatno uticati na to "kako i kada" će Kina odlučiti da izvrši invaziju na Tajvan. Govoreći za En-Bi-Si na bezbednosnom forumu u Aspenu, Berns je rekao da su Kinezi možda naučili bitne lekcije iz rata.

On je spekulisao da su Kinezi verovatno ostali "uznemireni" lošim učinkom ruskih trupa i "strateškim neuspehom" ruskog predsednika Vladimira Putina u Ukrajini. Uprkos ovoj zabrinutosti, Berns je upozorio da ne treba potcenjivati odlučnost kineskog predsednika Si Đinpinga da "potvrdi kinesku kontrolu" nad Tajvanom.

"Mislim da kinesko rukovodstvo pokušava da izvuče pouke iz ruske invazije na Ukrajinu, rekao je on. "Mislim da je naš osećaj da to verovatno manje utiče na pitanje da li bi kinesko rukovodstvo moglo izabrati nekoliko godina kasnije da upotrebi silu da kontroliše Tajvan, već kako i kada će to učiniti."



Berns je dodao da je Kina verovatno primetila da će biti neophodna "prevladavajuća sila" da bi se obezbedile "brze, odlučujuće pobede" u bilo kom trenutku invazije. On je ovo uporedio sa dugotrajnim sukobom Rusije u Ukrajini, za koji je rekao da "nije održiva politička završnica". Imajući na umu takve faktore, Berns je rekao da kinesko rukovodstvo možda želi da "sakupi ogromnu snagu" i "podstakne" svoju ekonomiju od mogućih međunarodnih sankcija.

Što se tiče Sijevih neposrednih prioriteta, Berns je rekao da je verovatno fokusiran na učvršćivanje svoje moći tokom predstojećeg Kongresa Komunističke partije i održavanje kineske ekonomije na površini. Međutim, dodao je da će šanse za invaziju na Tajvan biti "veće" u drugoj polovini 2020-ih.

Kineska vlada tvrdi da je Tajvan "odmetnuta provincija" koja je deo njene teritorije, dok Tajvanci na ostrvo gledaju kao na nezavisnu samoupravnu državu sa sopstvenom vojskom. Političke ličnosti, uključujući bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, spekulišu da će Kina verovatno pokušati da izvrši vojni napad na Tajvan, posebno nakon što je Putin izvršio invaziju na Ukrajinu u februaru. Tajvanci trenutno pokušavaju da ojačaju svoju odbranu u pripremama za potencijalnu kinesku invaziju obukom za urbano ratovanje.