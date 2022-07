Bivši obaveštajac i inspektor za oružje UN-a Skot Riter tvrdi da bi američka vojska izgubila bitku s Rusijom na tlu Evrope. Napominje da su Rusi vratili jedinice iz Hladnog rata koje za cilj imaju da dođu s leđa NATO-u i poraze ga u direktnoj borbi!

Izvor: YouTube/RonPaulLiberty/Printscreen

Skot Riter, bivši obaveštajni oficir američkih marinaca i bivši glavni inspektor za oružje Ujedinjenih nacija, nedavno je na jednom skupu vojnih stručnjaka u Hjustonu izneo zapažanja o ruskoj vojsci i ratu u Ukrajini, koja su šokirala Amerikance. Riter je jasno kazao da bi NATO izgubio rat s Rusijom ukoliko bi do njega došlo. Takođe je istakao da je Ukrajinska vojska jača od bilo koje članice NATO-a, osim Amerike i Turske, ali da uprkos tome ne može da se odupre ruskoj armiji koja je, po njemu, vratila borbeni režim jedinica iz vremena Hladnog rata.

Izvor: Profimedia

"Mi danas nemamo vojsku koja može da se bori na tlu Evrope u velikoj razmeri. Ponoviću ovo još jednom: mi danas nemamo vojsku koja može da se bori na tlu Evrope u velikoj razmeri. I šta nas predsednik pritiska da uradimo? Da se borimo u velikoj razmeri na tlu Evrope. Ako se budemo borili sa Rusima, izgubićemo! Izgubićemo spuštenih ruku, čak nećemo biti ni blizu pobede. NATO više ne postoji. To je organizacija. Kad sam bio u britanskoj vojsci, bilo je oko osam hiljada obučenih i spremnih marinaca. Danas jedva da imaju 80 hiljada ljudi u celoj vojsci. Ako bi Britanaci hteli da skupe vojsku s ostrva i pošalju je na tlo Evrope, oni to ne mogu da urade. Što se tiče Francuza, oni to ne mogu da urade, kao ni Nemci. Niko to ne može da uradi. Zato se Žozep Borelj, koji je glavni čovek za inostranu politiku Evropske unije, strašno nervira, jer je prepoznao da putanja Evrope implicira ka sukobu sa Rusijom. Rekao je: `Evropa ne može da pobedi Rusiju u ratu`. To je apsolutno činjenično stanje", bio je jasan Riter.

Izvor: YouTube/screenshot/The Sun

Naterali smo ih da se bore sa nama

Pred šokiranom publikom, nastavio je svoje izlaganje tvrdnjom da su "Rusi jedni od najprofesionalnijih boraca na svetu".

"Danas, ljudi pričaju o ruskoj vojsci i naoružanju, i ako čitate naše novine i slušate vesti, sigurno biste pomislili da su ovi ljudi globalna šala. Oni ne mogu da se bore, oni ne mogu ništa da urade kako valja. Izgubili su severno od Kijeva, duh Kijeva im je oborio sve avione. Tih 13 hrabrih marinaca im je pokazalo srednji prst i reklo da ga zabiju u uši! Ne, ljudi! Rusi su jedni od najboljih i najprofesionalnijih boraca u svetu. Zašto? Zato što su 20 godina bili fokusirani na borbu sa nama, dok smo mi trošili naše resurse po svetu i lovili pastire i operativce u Iraku i Iranu. Ne zato što su oni želeli da se bore sa nama, nego zato što smo promovisali politiku koja ih je gurala u ćošak, odakle nisu imali izbora nego da se bore sa nama."

Posle Gruzije, Rusija promenila vojnu strategiju

On tvrdi da je Rusija počela da menja vojnu strategiju poučena iskustvima iz sukoba s Gruzijom.

Izvor: YouTube//DW/Printscreen

"Rusija je 2008. godine imala kratki petodnevni rat sa Gruzijom. To je bila ruska pobeda, ali je bilo `gusto` zbog jedne stvari. Zato što su Gruzijci dugo godina trenirani od strane američkih marinaca. Male taktičke jedinice su bile izvanredne, a Rusi su ušli tamo i bili razbijeni u borbi malih jedinica. Gruzijci su pucali, trčali, komunicirali, pravili male zasede… Rusi su bili u fazonu: `Šta se, dođavola, ovde događa? Sporo napredujemo, mučimo se`. Morali su da doteraju artiljeriju i da jednostavno prođu kroz njih. Pobedili su ih, ali su shvatili da imaju problem. To je bila mala armija trenirana po NATO standardima. Ako krenemo na veliku armiju treniranu po NATO standardima, bićemo razbijeni, zaključili su. Zato su promenili ceo koncept posla. I videli smo to od 2004. do 2018. godine. Sećate se malog `zelenog čoveka` sa Krima iz 2018. godine? Pa, taj novi zeleni čovek je lice Ruske armije, profesionalac", kazao je Riter, dodajući da Rusija ne računa na kratkoročne vojnike već na plaćene profesionalce, i to u velikom broju.

Izvor: Profimedia

"Rusi ne računaju na kratkoročne vojnike, već na one koji su potpisali ugovor. Mi ih zovemo dobrovoljcima u Americi, oni ih zovu `ugovorna vojska`. U pitanju je novac - zaradite pare, pridružite se vojsci, postanite profesionalci. Danas, 70 odsto ruske armije čine profesionalci pod ugovorom. Oni su veoma, veoma dobri u tome što rade. To nije samo na malom nivou jedinica. Šta su uradili 2016. godine, takođe zbog naše politike? Vratili su jedinice iz vremena Hladnog rata. Prva gardijska tenkovska jedinica, 20. kombinovana armija… Ovo su jedinice koje su postojale tokom Hladnog rata i čija je glavna svrha bila da prođu kroz NATO odbranu, da nam uđu s leđa u i završe posao. Kopnena bitka velikih razmera! Rusi su vratili ove jedinice, dali im novi život i novu opremu, oni su tamo. Rusi su organizovani za kopnenu borbu velikih razmera u Evropi. Kada kažem organizovani za borbu, mislim – organizovani da pobede! A kako ovo znamo? Upravo to sada vidimo."

Ukrajinci bi porazili svaku članicu NATO-a

Riter tvrdi da Ukrajinci imaju jednu od najjačih armija u Evropi, koja bi mogla da porazi gotovo svaku članicu NATO-a, ali da i takvi ne mogu da se nose sa Rusijom, što svedoči o snazi Ruske armije.

Izvor: YouTube/screenshot/hromadske

"Možete da pričate o Ukrajincima koliko hoćete, ali reći ću vam ovo. Ne samo da su jedna od najvećih vojnih sila u Evropi, nego su jedna od najbolje opremljenih armija u Evropi, jedna od najbolje istreniranih vojski u Evropi, jedna od najkompetetnijih. Ukrajinska armija je sposobna da spuštenih ruku porazi svaku od vojski iz NATO-a, osim Sjedinjenih država, i možda Turske. Ali sve druge Ukrajinci bi uništili, oni su toliko dobri. Ali opet ih Rusija drobi. Što ne znači da Rusija nema gubitke. Čoveče, kada uđeš u ring sa borcem teške kategorije, udariće te, jako će te zveknuti. Ako se ne budeš pazio, bićeš nokautiran. Ukrajinci su u potpunosti sposobni da zadaju teške udarce, i već jesu. Rusi nisu savršeni, pravili su greške i platili su cenu. Ali odlika profesionalne organizacije je sposobnost da se adaptira i prevaziđe situaciju. Rusi su se adaptirali i prevazišli situaciju. Imamo ljude koji kažu da ruski oficiri nisu tako dobri, da im vojska nije tako dobra. Komandir bataljona koji danas upravlja bitkom u Ukrajini je najbolji komandir bataljona kojeg je svet ikad video!"