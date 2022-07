Amerikanac je osuđen na smrtnu kaznu.

Izvor: YouTube/printscreen/NBC News/Texas Department of Criminal Justice

Zatvorenik Ramiro Gonzales (39) koji je osuđen na smrt zbog ubistva devojke koju je prethodno silovao sada moli da mu se pogubljene odloži kako bi mogao da donira bubreg. On je trebalo da bude pogubljen 13. jula jer je 2001. godine ubio devojku (18). On je kidnapovao i seksualno napao Bridžit Taunsend u Teksasu, pre nego što ju je ubio. Njeni ostaci su pronađeni tek dve godine kasnije.

Međutim on je zatražio odlaganje izvršenja smrtne kazne za 180 dana kako bi mogao da "okaje svoju dušu pred Bogom" i da ode pod nož za nekoga kome je to potrebno. Njegovi advokati veruju da je on "odličan kandidat" za donaciju nakon što ga je sve analize obavio tim za transplantaciju na Univerzitetu Teksas. On ima retku krvnu grupu, što znači da bi njegov organ mogao pomoći nekome ko se bori da pronađe par. Gonzalesovi pravni predstavnici Tea Posel i Raul Šoneman su u pismu zatražili od republikanskog guvernera Grega Abota da odobri odlaganje.

Njegovi advokati su uključili pismo i Majkla Zosmana, jevrejskog sveštenika, koji se dopisivao sa Gonzalesom dok mu je vreme skoro isteklo. "Nema sumnje da Ramirova želja da bude altruistički donor bubrega nije motivisana pokušajem u poslednjem trenutku da se zaustavi ili odloži njegovo pogubljenje. Ići ću u svoj grob verujući u svom srcu da je to nešto što Ramiro želi da uradi kako bi pomogao da se njegova duša ispravi sa svojim Bogom", napisao je Zosman.

Advokati su u pismu napisali: "Preostala je praktično samo operacija uklanjanja Ramirovog bubrega. UTMB je potvrdio da bi postupak mogao da bude završen u roku od mesec dana".

Oni su takođe tražili da se njegovo pogubljenje ne nastavi ako njegovom "duhovnom savetniku" ne bude dozvoljeno da ga drži za ruku i stavi drugu ruku na srce kada bude ubijen. Robert Danham, izvršni direktor Informativnog centra za smrtnu kaznu, rekao je da je zatvorenicima ranije odobreno produženje života za donacije bubrega.

"Skeptici će misliti da je ovo samo pokušaj da se odloži pogubljenje, ali da je to slučaj, mislim da biste videli mnogo zahteva. Istorija pogubljenja u Sjedinjenim Državama pokazuje da ljudi ne daju ponude za donacije organa u svrhu odlaganja egzekucije koja će se ipak održati", rekao je on.

Do sada nije bilo odgovora na Gonzalesov zahtev.