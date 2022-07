Osim što postaju sve veće, ove zvijeri se čak udružuju da bi se hranile umjesto da se takmiče jedna s drugom, kažu stručnjaci.

Izvor: YouTube/screenshot/Richard Symonds

Ljudi se možda suočavaju sa krizom gojaznosti, ali ljudi nisu jedina vrsta koja treba da paze na svoju "liniju". Prema stručnjacima za ajkule, uskoro će ljudima biti potreban veći čamac ako idu da plove, jer su smrtonosne zvijeri postale veće i deblje nego ikad. I ne samo to, ajkule se čak okupljaju da se hrane istim plijenom umjesto da se takmiče jedna s drugom.

Smatra se da su godine kampanja za zaštitu ugroženih vrsta ajkula, kao i nekih od njihovih izvora hrane, pomogle mega-ajkulama da postanu još veće, jer mogu lakše da se hrane. Jedna od vrsta koja doživljava najveći procvat su tigraste ajkule. Smatralo se da najveće tigraste ajkule imaju dužinu od oko 3,5 metara. Ali morski biolog Kori Burkhard otkrila je ajkulu dugačku skoro 5 metara u vodama Francuske Polinezije, gdje ajkule imaju dodatnu zaštitu od 2006. godine.

"Kada smo prvi put sreli Kamakaija, bilo je zaista neočekivano. Ronila sam sa tigrastim ajkulama u više zemalja i ona je daleko najveća koju sam ikada vidjela. Nije samo njena dužina već i širina. Ona može biti duga pet metara, ali je široka tri metra, uključujući peraja. To je suludo."

A nakon nedavnog putovanja, mislilo se da Kamakai, koju je prvi put primjetila prije tri godine, nije jedina zvijer veće veličine u tim vodama. Dokumentarni film "Nat Geo VILD, Great White V Tiger Shark" otkriva: "Vode oko Francuske Polinezije su se transformisale u veliki raj tigrovih ajkula - sigurno utočište, gdje ajkula poput Kamakaija može da rodi novu generaciju mega tigar ajkule."

Tigraste ajkule su ubile 34 čovjeka, kako je zabilježeno, a njihovi rođaci Velike bijele ajkule, takođe postaju sve veće. Tokom snimanja pomenutog dokumentarnog film tim je sreo dvije najveće bijele ajkule ikada snimljene na Havajima. Velike bijele ajkule su obično dugačke oko 5 metara. One su i najagresivnije ajkule na svijetu, sa 333 zabilježena napada na ljude, od kojih su 52 bila fatalna.

Međutim, oni se smatraju ranjivom vrstom zahvaljujući ilegalnom ribolovu i uticaju globalnog zagrijavanja na njihova staništa i izvore hrane, a ove godine Havaji su postali prva američka država koja je u potpunosti zabranila ribolov na ajkule nakon što je prethodno uvela niz drugih zaštita. Prema naučnicima, smanjena prijetnja može biti jedan od razloga što sada rastu preko prosječne veličine, primjećene su u veličini od 6 metara.

Ipak, takođe se smatra da velike bijele ajkule sada love u čoporima. Nakon što su tri velike bijele ajkule, dugačke 7 metara snimljene kako jedu leš kita, morski biolog dr Kris Lou je rekao: "Viđao sam jednu bijelu ajkulu i kita, naravno. Ali tri velike ženke bijele ajkule na kitu, to je drugačije. To znači da su te ajkule morale biti dovoljno blizu da otkriju miris tog kita, a onda takođe može značiti da ove ajkule putuju zajedno. To je nešto što nikada nismo mogli da proučimo ili razumijemo."