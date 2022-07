Kijev može da upotrebi američke rakete za udar na Krim, rekao je portparol Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog ministarstva odbrane Vadim Skibicki.

Na pitanje novinara da li ukrajinske trupe mogu da koriste HIMARS i M270 VBR za gađanje ciljeva na Krimu, Skibicki je odgovorio potvrdno. U emisiji ujedinjenog ukrajinskog teletona, on je posebno istakao “aktivnu upotrebu Crnomorske flote Ruske Federacije”.

Prethodno su Sjedinjene Američke Države predale Ukrajini osam mobilnih lansera na šasiji sa točkovima HIMARS MLRS (VBR). Planirano je da još četiri takve instalacije budu prebačene u Kijev.

Zamenik šefa Pentagona Kolin Kal rekao je 1. juna da su Sjedinjene Američke Države obezbedile obećanje ukrajinskih vlasti, uključujući lično Vladimira Zelenskog, da neće koristiti HIMARS za udare na rusku teritoriju. Kako je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane, do danas su uništene najmanje dve HIMARS instalacije.

Predsednik Rusije, Vladimir Putin, rekao je ranije da će Rusija, u slučaju isporuka raketa dugog dometa Kijevu, doneti zaključke o udarima na one objekte koji još nisu pogođeni. Da podsetimo, Iran će Rusiji uskoro poslati stotine bespilotnih letelica, uključujući i one naoružane, prenosi “CNN”. Američki savetnik za nacionalnu sigurnostDžejk Salivan je rekao da imaju obaveštajne podatke da će Iran uskoro poslati stotine bespilotnih letelica, uključujući i one naoružane, u Moskvu za rat u Ukrajini i da će vršiti obuku ruskih vojnika za upravljanje dronovima.