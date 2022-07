Ruski političar oglasio se o najavi SAD da obučava ukrajinske vojnike.

Deputat Državne dume Oleg Morozov u intervjuu za portal "FAN" komentarisao je najavu Amerike o tromjesečnoj obuci vojske Oružanih snaga Ukrajine za pilotiranje američkim avionima, za čiju implementaciju će američki Kongres izdvojiti 100 miliona dolara.

"Prvo, to znači da se, pošto se oni uče na američkim avionima, razmatra i mogućnost snabdijevanja ovih aviona u zonu borbenih dejstava. Drugo, ne mogu ni da zamislim iskusnog pilota koji bi za tri mjeseca mogao da se nauči da leti u modernom borbenom lovcu ili jurišnom avionu. Dakle, čak i ako se avioni isporuče, ukrajinski piloti se i dalje smatraju topovskim mesom. Što više Ukrajinaca i Rusa gine, to bolje za Amerikance. Sjedinjenim Državama je potreban rat iscrpljivanja do poslednjeg Ukrajinca", objasnio je on komentarišući ovu situaciju.

Oleg Morozov je naglasio da je sa stanovišta vojnog rezultata sledeća ideja kongresmena "osuđena na propast".

"Bez obzira koliko aviona bude isporučeno i bez obzira na to kako je ukrajinska vojska obučena, ishod je gotov zaključak. Ipak, SAD neće moći da isporuče toliki broj letelica koje bi mogle da izdrže Ruse. Svejedno, neće obučavati toliko pilota koji mogu da izdrže naše pilote. To je, u svakom slučaju, strategija za maksimalno produžavanje rata i maksimiziranje rasta žrtava u ovom ratu, ali i pumpanje sopstvenog vojno-industrijskog kompleksa naređenjima, a to je i zadatak Ujedinjenih Države, ali već ekonomska", izjavio je poslanik Državne dume.

"Ideja za obuku pilota dokazuje da Amerika javno potvrđuje svoju umiješanost u vojni sukob u Ukrajini. I ne samo nabavku naoružanja, već i obuku kadrova. Možemo sa sigurnošću reći da smo u trećem svjetskom ratu uz učešće NATO-a i Sjedinjenih Država", sumirao je razgovor Oleg Morozov.