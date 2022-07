Putin navodno traži Dmitrija Rogozina da upravlja novim saveznim okrugom koji se sastoji od okupiranih ukrajinskih teritorija.

Izvor: Youtube/EU observer/screenshot/Profimedia

Šef Roskosmosa Dmitrij Rogozin trebalo bi da se pridruži ruskoj predsedničkoj administraciji u bliskoj budućnosti, saznaje Meduza od tri izvora bliska Kremlju i Rogozinovog poznanika.

O tome koju će tačno poziciju zauzeti Rogozin navodno se još uvek raspravlja. Prema jednom od izvora Meduze, Rogozin je trenutno jedan od nekoliko kandidata za šefa kabineta.

Trenutni šef kabineta predsedničke administracije je Anton Vaino, koji je na toj funkciji od avgusta 2016, što je rekordan mandat. Prema izvoru bliskom Kremlju, Vaino bi mogao "biti premešten na posao u diplomatskoj službi". Vainou to ne bi bio prvi put da je diplomata: radio je u ruskoj ambasadi u Japanu od 1996. do 2001. godine, pre nego što je prešao u Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Druga mogućnost, prema izvorima Meduze, jeste da Dmitrij Rogozin postane jedan od supervizora Kremlja za samoproglašene Donjecke i Luganske "narodne republike" i druge teritorije u Ukrajini koje je okupirala Rusija. Rogozin bi u tom slučaju zvanično bio pomoćnik predsednika ili zamenik šefa kabineta, a zamenio bi Dmitrija Kozaka.

Kako je Meduza prenela ranije, nakon što je Rusija pokrenula rat protiv Ukrajine, Kozak, pao je u nemilost Vladimira Putina. Zamenio ga je Sergej Kirijenko, koji se posle 24. februara našao u Putinovom novom "užem krugu".

Prvi podređeni Kirijenku koji je stavljen na čelo teritorija Donbasa bio je Andrej Jarin, šef odeljenja za unutrašnju politiku Putinove administracije, koji navodno ima bliske veze sa FSB. Nasledio ga je zamenik predsednika uprave Državnog saveta Boris Rapoport.

"Sada je Jarin ponovo blisko povezan sa Donbasom, dok je Rapoport nastavio da radi na izbornim pitanjima u Rusiji. Ali na teritorijama koje treba da se pridruže Rusiji, ima mnogo posla da se uradi, a nakon aneksije politički blok će biti prilično raširen. Iz tog razloga, bolje je da postoji samo jedna osoba zadužena za Donbas", rekao je za Meduzu izvor blizak predsedničkoj administraciji. Kirijenko bi se ponovo fokusirao na unutrašnju politiku i sveo svoj rad u Donbasu na minimum.

Prema izvorima Meduze, ako se Kremlj opredeli za taj plan, Dmitrij Rogozin će prvo biti vraćen u AP, a potom, ako referendumi o pripajanju ukrajinskih teritorija ipak budu održani, on bi postao izaslanik administracije u novoj federalnoj ruskoj okruga, koji bi obuhvatao Donjecku i Lugansku "narodnu republiku", kao i druge osvojene teritorije. Rogozin bi najverovatnije dobio i titulu "potpredsednika vlade".

"Rogozin je previše značajna ličnost da bi radio direktno pod Sergejem Kirijenkom. Ako dobije status zamenika premijera, može da bude nezavisniji", rekao je izvor blizak Kremlju.

Sva tri izvora Meduze su istakla da je Rogozin "naklonjen predsedniku". "Predsedniku se sviđa - i to već duže vreme", rekao je jedan. Izvori su naveli da se Putin dva puta javno sastao sa Rogozinom od početka rata u Ukrajini. Oba puta Putin je bio izuzetno prijateljski nastrojen prema Rogozinu.

"U svoje vreme (sredinom 2000-ih, tadašnji ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu) je želeo da preuzme izgradnju kosmodroma Vostočni od Rogozina, ali Putin mu to nije dozvolio", rekao je izvor koji Rogozina lično poznaje, naglašavajući kako on je dugo bio jedan od Putinovih favorita.

Među ostalim kvalitetima, rekli su izvori Meduze, Putin ceni Rogozinovu "pokornost" i upadljiv patriotizam; Rogozin redovno objavljuje "patriotske" postove na društvenim mrežama. On je 15. juna, na primer, ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nazvao "klovnom", a samo nekoliko dana pre toga zapretio je raketnim udarom na "kukavičke Bugare", "osvetoljubive Rumune" i "izdajnike Crnogoraca".

Jedan izvor blizak Kremlju rekao je za Meduzu da Rogozinove pretnje samo poboljšavaju njegovu poziciju. "On voli šokove i skandale. On zna da se Putinu sviđa takvo ponašanje i igra na to", rekao je izvor.