Užasan snimak sa sigurnosnih kamera je osvanuo na društvenim mrežama na kojem se vidi kako lopov pokušava da obije stan, ali su ga u tome omeli pas i žena koji su ga napali pa su brutalno nastradali!

Izvor: YouTube/Printscreen/ ThePrint

Jeziv slučaj dogodio se u Indiji, u glavnom gradu Nju Delhiju. U gradskom naselju "Pašim Vihar" je došlo do brutalnog nasilja kada je jedan muškarac, za koga se sumnja da je lopov, pokušao da obije kuću, ali su ga u tome sprečili pas čuvar i žena koja je bila u dvorištu nedaleko od ulaznih vrata u kuću.

Užasan snimak sa sigurnosnih kamera kuće se pojavio na internetu. Na njemu se vidi kako nepoznati muškarac prolazi pored kuće i nastavlja da hoda pravo prema dvorištu. Pas čuvar ga je spazio i lajao, a onda je počeo i da ga prati. U jednom trenutku se muškarac okreće i vraća se ka kući kako bi, pretpostavlja se, pokušao da uđe u nju. Žena koja je bila u dvorištu ga je primetila kada je došao da proviri i krenula je za njim posumnjavši u njegove namere.

On je otvorio vrata, a ona je dojurila do njega i skočila mu je "za vrat". Krenulo je guranje i vređanje, a onda je on u padu izvukao gvozdenu šipku koja se nalazila pored ulaznih vrata. Pao je preko žene, migoljio se kako bi se oslobodio i ustao, a onda je usledio šokantan trenutak. Uspeo je da ustane, hteo je da se pomeri od nje, ali ga ona nije puštala držeći ga za nogu. On je zamahnuo šipkom i počeo je da udara ženu! Prvo u leđa dva puta, a onda ju je udario i gvozdenom šipkom u glavu!

Nakon tog udarca, žena je ostala da leži nepomično na zemlji i počeli su da pristižu drugi muškarci iz dvorišta. Čuli su buku i dojurili da pomognu povređenoj ženi. Brzo se velika masa okupila ispred stradale žene i pomogli su joj da ustane da bi je potom uveli u njenu kuću.

Potom se odjednom vraća nasilni muškarac koji je bio nestao na nekoliko trenutaka dok se ženi ukazivala pomoć. Počeo je da maše šipkom i prvo je udario psa koji je lajao na njega, a potom je udario i muškarca u beloj košulji koji je pokušao da ga obuzda. Pas je dobio strahotiv udarac u glavu zbog kojeg je momentalno završio na betonu i nije se micao, dok je muškarac koji je pokušao da smiri stvar pao na beton na leđa i nije se pomerao. Pretpostavlja se da je pao u nesvest od siline udarca. Ubrzo su se pojavile komšije iz obližnje kuće koje su izletele čuvši buku spolja. Skočili su na nasilnika i uspeli su posle duge borbe da ga smire i da mu konačno oduzmu gvozdenu palicu.

Stradala žena je smogla snage da se pridigne i da dođe do njega. Veliki broj ljudi se ponovo okupio ispred kuće u pokušaju da skroz smire strasti i da saznaju o čemu je reč. Pozvana je ubrzo policija, kao i hitna pomoć. Kako se navodi, žena je stabilno i srećom nema ozbiljnije posledice nakon udarca šipkom u glavu. Njen pas je zadobio povredu glave, ali je i on srećom stabilan.

Pogledajte stravičan snimak brutalne tuče u Indiji. Upozoravamo da je snimak uznemirujućeg karaktera. Jezive scene počinju na 0:20.