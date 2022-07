Milijarder tvrdi da je Tramp prestar da bi bio sledeći predsjednik SAD i da bi trebalo da "otplovi u zalazak sunca".

Donald Tramp pojačao je svoje napade na izvršnog direktora kompanije Tesla Inc Ilona Maska u utorak, nakon što je Mask rekao da je Tramp prestar da bi bio sledeći američki predsjednik i da bi trebalo da "otplovi u zalazak sunca". Bivši američki predsjednik je rekao da ga je Mask "molio" za vladine subvencije, u poruci u svojoj aplikaciji za društvene mreže "Truth Social".

"Kada je Ilon Mask došao u Bijelu kuću i tražio od mene pomoć za sve njegove brojne subvencionisane projekte, bilo da su to električni automobili koji ne idu dovoljno daleko, automobili sa autopilotom koji se ruše, ili rakete koje ne stižu nikuda i bez kojih bi on bio bezvrijedan, rekao mi je da je veliki Trampov obožavatelj i republikanac. Mogao sam da kažem 'Klekni na koljena i pomoli se' i on bi to uradio", napisao je Tramp.

Kao odgovor, Mask je tvitovao "Lmaooo" - skraćeno za umiranje od smijeha. Mask je u ponedeljak rekao: "Ne mrzim tog čovjeka, ali vrijeme je da Tramp okači šešir i otplovi u zalazak sunca."

Mask je ranije rekao da je sklon da podrži guvernera Floride Rona DeSantisa za predsjednika 2024. i rekao da bi DeSantis lako pobedio predsjednika Džoa Bajdena na izborima. Maskove izjave bile su odgovor na komentare koje je Tramp dao na političkom skupu u subotu na kojem je nazvao Maska ultimativnim lažovom jer je tvrdio da nikada nije glasao za republikanca do juna ove godine.

"Rekao mi je da je glasao za mene", rekao je Tramp.