Donald Tramp je šokirao svojim govorom na Aljasci kada je istakao da je on postao predsjednik 2020. godine, rata u Ukrajini ne bi ni bilo.

Bivši predsjednik SAD Donald Tramp kaže da on ne bi dozvolio sukob u Ukrajini da je bio ponovo izabran 2020. godine. Ovo mišljenje je iznio tokom govora u Enkoridžu na Aljasci.

Prema njegovim riječima, pod upravom Džoa Bajdena, zemlja je pala na dno iz više razloga: inflacija obara rekorde, a cijene goriva rastu nevjerovatnom brzinom. Pored toga, Tramp je podsjetio na povlačenje američkih trupa iz Avganistana.

Što se tiče Ukrajine, prema njegovoj prognozi, situacija u ovom regionu će se samo pogoršavati, ali je sve to moglo da se izbjegne da su izbori 2020. godine održani drugačije.

"Mogli bismo postigli dogovor, ali to ne bismo morali ni da radimo. Ništa se jednostavno ne bi desilo", rekao je bivši predsjednik Sjedinjenih Država.

Prethodno je Tramp više puta kritikovao postupke administracije aktuelnog šefa države Džoa Bajdena. On je, između ostalog, politiku prema Ukrajini nazvao "ludilom“ i rekao da bi to moglo da dovede do svjetskog rata. Prema riječima bivšeg lidera SAD, Bajdenova "slabost i nesposobnost” dovela je do zaoštravanja situacije, što se sigurno ne bi dogodilo pod njegovom administracijom.