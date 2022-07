Žena iz Kentakija morala je da bude hospitalizovana nakon što je uzela dolar za koji je kasnije tvrdila da je bio prepun droge što je detaljno opisala u objavi na Fejsbuku u ponedeljak.

Izvor: Facebook/PrintScreen

"Telo mi je potpuno utrnulo, jedva sam mogla da pričam i jedva da sam disala", napisala je Rene Parsons o navodnom slučajnom predoziranju drogom koja je bila na novčanici, iako su stručnjaci nakon njene ispovesti istakli da je nemoguće da je imala toliku reakciju.

Zastrašujući incident dogodio se dok je putovala na konferenciju u Dalas u Teksasu sa suprugom Džastinom i dvoje dece. Porodica je svratila u restoran brze hrane gde je Rene uočila zalutali novac na zemlji i odlučila da ga podigne, objavio je "Njujork Post".

"Vidim novčanicu od jednog dolara na zemlji. Ne razmišljajući previše o tome - pokupila sam je", napisala je Rene na Fejsbuku i dodala da joj je muž rekao da to ne bi trebalo da radi i dodao joj vlažnu maramicu da brzo obriše ruke.

Za nekoliko minuta njeno telo je utrnulo i jedva je mogla da se kreće ili da diše: "Kada je počeo da mi drži predavanja, pogodilo me je kao tona cigli. Odjednom sam osetila kako mi počinje kao peckanje u ramenima i osećaj se brzo spušta niz telo i ne prestaje. Rekla sam: 'Džastine, molim te, pomozi mi. Ne šalim se, osećam se zaista čudno'", objasnila je Rene, koja je kasnije izgubila svest na putu do bolnice gde ju je suprug Džastin brzo odvezao.

Njen užasnuti muž je opisao strašnu scenu: "Neko vreme nije ništa rekla, a onda je rekla: ’Džastine, žao mi je. Volim te.’ Onda je jednostavno prestala da priča. Izgledala je kao da umire. Sigurno je bila u nesvesti i veoma bleda", rekao je Džastin je za "Njuz 2".

Rene nije bila jedina koja je iskusila zabrinjavajuće simptome. Pre nego što se onesvestila, ona je navodno zgrabila muža za ruku istom rukom kojom je držala novac, nakon čega su mu usne utrnule, a na ruci je izbio osip. U strahu od najgoreg, Džastin je odvezao svoju bolesnu ženu u bolnicu Svetog Tomasa. Na sreću, njeni simptomi su se konačno povukli nakon četiri sata, nakon čega su je iz ustanove otpustili zbog slučajnog predoziranja drogom, izvestio je "VSMV 4".

Džastin, koji je navodno radio u policiji dugi niz godina, rekao je da veruje da je dolar koji je Rene pokupila bio prožet fentanilom, zbog čega je ona doživela neželjenu reakciju. Međutim, stručnjaci su od tada izrazili rezerve prema teoriji porodice Parsons.

Prema policajcu Metro Nešvila koji je pozvan u hitnu, Parsonsova nije mogla da bude izložena fentanilu jer joj nije bio potreban "narkan" (lek koji se daje u slučaju predoziranja) da oživi, dok preliminarni testovi nisu otkrili nikakve lekove u njenom sistemu. Portparol odeljenja je dodao da nisu pronašli nikakve ostatke droge na novčanici i da planiraju da je bace.

U međuvremenu, dr Rebeka Donald, stručnjak za fentanil u medicinskom centru Univerziteta Vanderbilt, rekla je za "Njuz 4" da njeni simptomi nisu u skladu sa trovanjem fentanilom. Čak i ako je novčanica bila uprljan pomenutim narkotikom, bilo bi potrebno više od kontakta koža na kožu da bi se izazvalo predoziranje, tvrdi lekarka.

"Mnogo je verovatnije da će ona imati reakciju ako je nehotice protrljala nos i izložila taj lek nekim krvnim sudovima u nosu ili polizala prste ili protrljala oči", rekla je Donaldova.

Bez obzira na to, Renee se drži svoje teorije: "Ono što znam je kako sam se osećao, šta se desilo. To se ne može nadoknaditi. Policajac koji je došao da uzme naš izveštaj rekao nam je da je to jedna od sledeće dve stvari; ili je dolarska novčanica slučajno ispuštena i korišćena je za sečenje i skladištenje droge ili je namerno ostavljena sa drogom. U svakom slučaju, ovo je apsolutno stvarno i tužno. Mešavina mojih vlažnih ruku i alkohola iz maramica, pomešana sa reakcijom mog tela na taj lek, mogla je da me košta života", napisala je ona na Fejsbuku.

Rekla je i da želi da iskoristi svoje muke kao priču upozorenja jer je "moglo biti dete" koje je podiglo novčanicu. "Ljudi, nije me briga da li je novčanica od 20 dolara ili novčanica od 100 dolara, ne dirajte je!", zaključila je Rene.

Prošlog meseca, kancelarija šerifa okruga Peri izdala je upozorenje, koje je od tada privuklo nacionalnu pažnju, nakon što je novac sa fentanilom otkriven na dve različite benzinske pumpe, prenosi američki portal. Svakog dana ima otprilike 250 smrtnih slučajeva zbog krize fentanila u Americi, a ovaj narkotik je trenutno ubica broj jedan Amerikanaca starosti između 18 i 45 godina.