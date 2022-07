Ukrajina zajedno sa velikom podrškom NATO planira da napravi milionsku armiju koja će napraviti preokret u ratu.

Izvor: Profimedia

Ukrajina planira "milionsku armiju" opremljenu NATO oružjem da povrati jug zemlje od okupatorskih Rusa, kaže ministar odbrane. Ponovno zauzimanje oblasti oko obale Crnog mora bilo je od vitalnog značaja za ekonomiju zemlje, rekao je Aleksij Reznikov.

Međutim, komentari su više poklič nego konkretan plan, kaže Džo Invud iz BBC iz Kijeva. Ova izjava ministra odbrane dolazi u trenutku kada Rusija napreduje u zauzimanju teritorije u istočnom regionu Donbasa.

U napadu na stambeni blok u nedelju poginulo je najmanje 18 ljudi, od kojih je više od 20 zatrpano ispod ruševina. Spasioci i dalje traže preživjele na mjestu gdje se nalazi petospratnica u Časiv Jaru, u blizini grada Kramatorska, u Donjeckoj oblasti, koja je bila u fokusu ruskog pritiska.

Velika Britanija ključan dobavljač

U svom intervjuu za Tajms, gospodin Reznikov je pohvalio Veliku Britaniju zbog toga što je "ključna" u tranziciji sa obezbjeđivanja Ukrajine oružjem iz sovjetske ere na sisteme protivvazdušne odbrane i municiju standarda NATO-a. On je rekao da je potrebno ubrzati isporuku oružja.

"Potrebno nam je još, brzo, da spasimo živote naših vojnika. Svaki dan kada čekamo haubice, možemo da izgubimo stotinu vojnika", rekao je on.

"Imamo otprilike 700.000 u oružanim snagama, a kada tome dodate nacionalnu gardu, policiju, graničnu stražu, mi smo oko milion ljudi“, rekao je ministar odbrane. Međutim, dr Džek Votling, viši naučni saradnik u Roial United Services Institut, upozoren na cifru.

"To nije milionska snaga koja će voditi kontranapad. Uobičajeno biste željeli operativno iznenađenje kada pokrenete kontranapad, tako da javno objavljivanje toga djelimično znači primoravanje Rusa da moraju da angažuju veće resurse kako bi se zaštitili od ove prijetnje“, rekao je Votling za BBC.

Komentari dolaze nakon što su tri osobe ubijene, a 28 ranjeno nakon što su ruske granate pogodile stambene oblasti u istočnom gradu Harkovu, rekao je regionalni guverner. Uvijek postoji opasnost kada političari direktno intervenišu u vojne kampanje.

Ukrajina želi da povrati jug

Aleksij Reznikov je rekao da je ofanziva da se povrati dio teritorije koju je Rusija "politički veoma neophodna“. Ekonomski je važno, ne samo da pokušamo da obnovimo izvoz ukrajinskog žita preko crnomorskih luka. Ukrajina može da vjeruje da je, iako Rusija fokusira svoje vojne napore na istoku, sada pravi trenutak da pokuša da povrati djelove juga.

Ali istina je da se veliki dio ukrajinskih vojnih napora i resursa već troši na žestoke borbe u Donbasu. Samopouzdanje Ukrajine je pojačano snabdjevanjem naprednijih artiljerijskih sistema dugog dometa – ali još uvijek ne u broju za koji Ukrajina kaže da je potreban.

Pitanje je da li je Ukrajina zaista spremna za veliku ofanzivu na jugu, dok njene snage pokušavaju da zaustave napredovanje Rusije na istoku?

Rečeno mi je da su zapadni političari već jasno stavili do znanja visokim ukrajinskim političarima i vojnim komandantima da sada nije vrijeme za pokušaj pokretanja velike kontraofanzive. Možda je to dobro za moral, ali bi lako moglo da se zaustavi. Do sada su kontraofanzivne operacije Ukrajine oko Harkova i Hersona imale ograničen uspjeh. Još im treba vremena da obnove svoju vojsku.