Bajdenova starost postaje "problem" za Bijelu kuću...

Izvor: YouTube/Printscreen/The Hill

Starost predsjednika Džoa Bajdena sve više postaje problem za Bijelu kuću, objavio je u subotu Njujork tajms, pozivajući se na mnoštvo neimenovanih zvaničnika, koji su priznali da "energetski nivo" američkog lidera nije ono što je nekada bio.

Predsjednikove godine već utiču na njegovu rutinu, priznaje Njujork tajms, dodajući da je to posebno podstaklo Bijelu kuću da promjeni raspored njegovih putovanja u inostranstvo. U početku se očekivalo da će Bajden, koji će krenuti na svoje četvorodnevno putovanje na Bliski istok sledeće nedelje, to učiniti odmah posle putovanja u Evropu. Ipak, ovaj poduhvat je navodno proglašen "ludim" za 79-godišnjaka, kako je to rekao jedan neimenovani zvaničnik u razgovoru za Njujork tajms.

Desetak sadašnjih i bivših visokih američkih zvaničnika je priznalo da su "tiho" pazili na njega da slučajno ne dođe do nekih problema. Na listi potencijalnih incidenata se nalazi mogućnost da se predsjednik "spotakne" o riječi tokom javnih govora. Zvaničnici Bijele kuće uvijek strepe "da li će uspeti da izvuče govor do kraja bez gafa".

Bajdenova administracija je takođe priznala da pokušava da "čuva" njegove vikende u Delaveru "što je više moguće", dodajući da je on uglavnom "predsjednik sa pet ili pet i po dana u nedelji". Zvanično, međutim, Bijela kuća insistira na tome da Bajden radi svih sedam dana.

"Predsjednik Bajden radi svaki dan i zato što izvršni direktori mogu da obavljaju svoje dužnosti sa bilo kog mjesta u svijetu", rekao je Endru Bejts, zamjenik sekretara za štampu, komentarišući članak za Njujork tajms. Ranije je Bajden više puta izjavljivao da namjerava da se kandiduje za drugi mandat. U junu je Bijela kuća potvrdila da Bajden planira "da se kandiduje 2024."

Takva perspektiva je navela neke bivše američke zvaničnike i stručnjake da izraze svoju zabrinutost. Dejvid Gergen, glavni savjetnik četvorice predsjednika, Ričarda Niksona, Džeralda Forda, Ronalda Regana i Bila Klintona, koji je i sam nedavno napunio 80 godina, nazvao je takve planove "neprikladnim".

S. Džej Olšanski, specijalista za dugovječnost na Univerzitetu Ilinois u Čikagu, tvrdio je da, iako Bajdenove godine same po sebi ne bi trebalo da budu problem ni za koga, pravo pitanje bi bilo da li bi mogao da nastavi sa 86. "Stvari idu naopako jer starimo i rizici rastu što smo stariji", rekao je on.

Bajden (79) je najstariji američki predsjednik pošto je sada godinu dana stariji od Ronalda Regana kada mu je završio drugi mandat.