Dvije osobe preminule su od "Marburg" virusa u Gani i zbog toga se zdravstvene institucije pripremaju na potencijalno izbijanje epidemije.

U Gani postoji strah da bi mogla da izbije epidemija marburg virusa usled smrti dvije osobe, prenosi "Daily Mail". Ljekari navode simptome dvije stradale osobe: dijareja, groznica, mučnina i povraćanje.

Predstavnik SZO (Svjetska zdravstvena organizacija) u Gani, Francis Kasolo, rekao je kako su ekipe Hitnih službi na terenu i istražuju novonastalu situaciju koja bi mogla da eskalira.

"Blisko sarađujemo sa državnim organima kako bismo otkrili slučajeve zaraze, pratimo kontakte i spremni smo na kontrolisanje virusa", izjavio je Kasolo.

Ukoliko dođe do zvanične potvrde da su dvije osobe stradale od marburg virusa, to će biti već drugi put da je ovaj virus otkriven u zapadnoj Africi nakon manjih slučajeva zaraze prošle godine u Gvineji.

Šta je "Marburg" virus?

Marburg virus najsmrtonosniji je virus na svijetu s obzirom na to da, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ubije i do 90 odsto zaraženih. Trenutno nema lijeka za ovaj virus. Početni simptomi uključuju jaku glavobolju, visoku temperaturu, dijareju, jake bolove u stomaku i povraćanje. Vremenom simptomi postaju sve izraženiji. Nakon nekoliko dana, mnogi pacijenti imaju unutrašnje krvarenje ili krvarenje iz tjelesnih otvora kao što su usta, oči i uši. Virus se prenosi na ljude koji rade u rudnicima ili pećinama jer je to stanište šišmiša. Nakon toga, virus se širi direktnim kontaktom ljudi, vazduhom i kapljičnim putem. Takođe, ukoliko zdrava osoba dotakne površinu koju je dodirivala zaražena osoba, može se vrlo lako zaraziti.