Na popualrnoj velškoj plaži, jedriličari su primijetili ajkulu dugu 4 metra.

Izvor: Facebook/screenshot

Dva lokalna mornara doživjela su šok na popularnoj velškoj plaži kada su uočili peraje ogromne ajkule kako se nazire ispred njih. Snimci pokazuju da se ajkula iznenada pojavila i počela da vrijeba oko zaliva u Tenbiju.

Aleks Brejs, član lokalnog jedriličarskog kluba, bio je na moru sa prijateljem u srijedu uveče, a pri povratku u luku vidjeli su ajkulu na povratku, izvijestio je Vels Onlajn. Vraćali su se ka Tenbijevoj sjevernoj plaži kada su prvi put vidjeli nešto veliko kako se nazire u vodi, a da nisu shvatili šta je to - bilo je preveliko za soma i nije ličilo na delfina. Tada su shvatili da je u pitanju ajkula, prenosi Mirror.

"Upravo smo se vratili i bili smo u vodi do članaka kada smo to primijetili. Moj prijatelj je stajao iza mene i samo smo mogli da vidimo ova peraja u vodi, a nekoliko sekundi kasnije shvatili smo da je to ajkula“, rekao je Aleks, koji živi u Tenbiju i dodao:

"Bila je blizu nas dobra dva ili tri minuta, a onda je krenula ka Saundersfutu. Rastojanje između njegovih peraja mora da je bilo oko 1,5 metara, tako da je ukupno morala biti dugačka oko 4 metra. Razgovarao sam sa nekoliko ljudi i pokazao im video, a oni su rekli da je najvjerovatnije u pitanju ajkula, s obzirom na način na koji se kretala.

Poznata kao "nježni džin" mora, zapravo je najveća ajkula u morima Ujedinjenog Kraljevstva, a odrasle jedinke obično imaju između 7 i 9 metara. To je druga najveća ajkula na svijetu, oni ne napadaju ljude i umjesto toga jedu vodene mikroorganizme zvane zooplankton.

Prema navodima Prirodnjačkog muzeja, mogu se naći u britanskim vodama između maja i oktobra, a zimi migriraju čak do Južne Afrike. Iako se mogu primijetiti u djelovima južne Engleske, zapadne obale Škotske i Velsa, viđenja poput onog u Tenbiju su prilično retka.

"To je prva koju sam vidio“, rekao je Aleks, koji je redovan u vodama ui oko Tenbija.